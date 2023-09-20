Сколько яиц нужно для пышного, легкого и удачного бисквита: делимся самыми точными пропорциями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Как приготовить высокий бисквит

Бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных тортов, пирожных. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит структура выпечки.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного, легкого, удачного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц.

Рецепт бисквита

Совет от кулинара: инвентарь и посуда для приготовления бисквита должна быть сухой и чистой!

Ингредиенты:

Видео дня
  • яйца – 6 шт. 
  • сахар – 200 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • молоко – 40 г
  • масло – 35 г
  • сухой мак – 50 г
  • цедра 1 лимона 

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером. 

Взбитые яйца

2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона и перемешайте. 

Основа для бисквита

3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто и выпекайте 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.

Приготовление десерта

4. Охладите в форме бисквит и только после снимите форму. 

Сколько выпекать бисквит

Обязательно дайте бисквиту стабилизироваться ночь в холодильнике, перед этим завернув его в пленку или пакет!

Готовый бисквит

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты