Сколько яиц нужно для пышного, легкого и удачного бисквита: делимся самыми точными пропорциями
Бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных тортов, пирожных. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит структура выпечки.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного, легкого, удачного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц.
Совет от кулинара: инвентарь и посуда для приготовления бисквита должна быть сухой и чистой!
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 200 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- молоко – 40 г
- масло – 35 г
- сухой мак – 50 г
- цедра 1 лимона
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером.
2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона и перемешайте.
3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто и выпекайте 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.
4. Охладите в форме бисквит и только после снимите форму.
Обязательно дайте бисквиту стабилизироваться ночь в холодильнике, перед этим завернув его в пленку или пакет!
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