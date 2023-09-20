Бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных тортов, пирожных. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, от которого полностью зависит структура выпечки.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного, легкого, удачного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц.

Совет от кулинара: инвентарь и посуда для приготовления бисквита должна быть сухой и чистой!

Ингредиенты:

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яйца – 6 шт.

сахар – 200 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

молоко – 40 г

масло – 35 г

сухой мак – 50 г

цедра 1 лимона

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером.

2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона и перемешайте.

3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто и выпекайте 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.

4. Охладите в форме бисквит и только после снимите форму.

Обязательно дайте бисквиту стабилизироваться ночь в холодильнике, перед этим завернув его в пленку или пакет!

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