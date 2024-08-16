Сколько яиц нужно для тонких блинов, которые не будут рваться: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сколько яиц нужно для тонких блинов, которые не будут рваться: делимся точным рецептом

Для того, чтобы приготовить очень тонкие, вкусные, ароматные блины, нужно приготовить удачное тесто. Кулинары советуют использовать для основы 3 яйца, молоко и важно, чтобы продукты были комнатной температуры.

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Вкусные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые не будут рваться.

Рецепт блинов

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан
  • молоко – 1 стакан
  • яйца – 3 шт.
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • кипяток – 1/3 стакана

Способ приготовления:

1. Разбейте 3 яйца, добавьте молоко, муку, оливковое масло. Размешайте тесто до однородной пасты, влейте кипяток.

Яйца для приготовления теста

2. Пожарьте блины.

Жареные блины

3. Для начинки можно брать любые продукты!

Готовые блины с начинкой

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