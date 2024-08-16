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Сколько яиц нужно для тонких блинов, которые не будут рваться: делимся точным рецептом
Для того, чтобы приготовить очень тонкие, вкусные, ароматные блины, нужно приготовить удачное тесто. Кулинары советуют использовать для основы 3 яйца, молоко и важно, чтобы продукты были комнатной температуры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан
- молоко – 1 стакан
- яйца – 3 шт.
- оливковое масло – 3 ст.л.
- кипяток – 1/3 стакана
Способ приготовления:
1. Разбейте 3 яйца, добавьте молоко, муку, оливковое масло. Размешайте тесто до однородной пасты, влейте кипяток.
2. Пожарьте блины.
3. Для начинки можно брать любые продукты!
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