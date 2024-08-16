Для того, чтобы приготовить очень тонкие, вкусные, ароматные блины, нужно приготовить удачное тесто. Кулинары советуют использовать для основы 3 яйца, молоко и важно, чтобы продукты были комнатной температуры.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые не будут рваться.

Ингредиенты:

мука – 1 стакан

молоко – 1 стакан

яйца – 3 шт.

оливковое масло – 3 ст.л.

кипяток – 1/3 стакана

Способ приготовления:

1. Разбейте 3 яйца, добавьте молоко, муку, оливковое масло. Размешайте тесто до однородной пасты, влейте кипяток.

2. Пожарьте блины.

3. Для начинки можно брать любые продукты!

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