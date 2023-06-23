Бисквит – один из самых простых пирогов, на первый взгляд, но, его не так легко удачно приготовить, чтобы он был высоким и легким. Кулинары советуют добавлять яйца для основы из расчета, какого размера форма для выпекания.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом высокого, пышного бисквита, который получится очень удачным.

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Совет:

Для формы 18 см диаметром нужно 3-4 яйца.

Для формы 20 см диаметром 5-6 яиц.

Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц!

Ингредиенты:

яйца категории С1 – 1 шт.

сахар – 30 г

мука – 26 г

крахмал кукурузный или картофельный – 6 г

Способ приготовления:

1. Соедините яйца комнатной температуры с сахаром и взбивайте 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности.

2. Соедините муку и крахмал, введите в взбитые яйца 3-4 частями, перемешивая силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

3. Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом или фольгой. Форму ничем не смазываем, биксвит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет!

4. Выпекайте бисквит в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при 170 С.

5. Достаньте из духовки бисквит, переверните вверх дном на решетку, через 10 мин снимите фольгу/пергамент со дна и полностью охладите.

6. Остывший бисквит острым ножом вырежьте из формы, проводя им по стенкам формы После оберните его в пищевой пленке и переложите в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

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