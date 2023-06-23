Сколько яиц нужно для высокого, легкого и пышного бисквита: самый точный рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышный бисквит

Бисквит – один из самых простых пирогов, на первый взгляд, но, его не так легко удачно приготовить, чтобы он был высоким и легким. Кулинары советуют добавлять яйца для основы из расчета, какого размера форма для выпекания. 

Как приготовить высокий бисквит

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом высокого, пышного бисквита, который получится очень удачным. 

Рецепт бисквита
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Совет: 

  • Для формы 18 см диаметром нужно 3-4 яйца.
  • Для формы 20 см диаметром 5-6 яиц. 
  • Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц! 

Ингредиенты:

  • яйца категории С1 – 1 шт.
  • сахар – 30 г
  • мука – 26 г
  • крахмал кукурузный или картофельный – 6 г

Способ приготовления:

1. Соедините яйца комнатной температуры с сахаром и взбивайте 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности. 

Яйца с сахаром

2. Соедините муку и крахмал, введите в взбитые яйца 3-4 частями, перемешивая силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Готовое тесто

3. Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом или фольгой. Форму ничем не смазываем, биксвит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет! 

Приготовление бисквита

4. Выпекайте бисквит в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при 170 С. 

Как правильно печь бисквит в духовке, чтобы он не упал

5. Достаньте из духовки бисквит, переверните вверх дном на решетку, через 10 мин снимите фольгу/пергамент со дна и полностью охладите. 

Бисквитные коржи

6. Остывший бисквит острым ножом вырежьте из формы, проводя им по стенкам формы После оберните его в пищевой пленке и переложите в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Бисквитный торт

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