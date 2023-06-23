Сколько яиц нужно для высокого, легкого и пышного бисквита: самый точный рецепт от кулинара
Бисквит – один из самых простых пирогов, на первый взгляд, но, его не так легко удачно приготовить, чтобы он был высоким и легким. Кулинары советуют добавлять яйца для основы из расчета, какого размера форма для выпекания.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом высокого, пышного бисквита, который получится очень удачным.
Совет:
- Для формы 18 см диаметром нужно 3-4 яйца.
- Для формы 20 см диаметром 5-6 яиц.
- Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц!
Ингредиенты:
- яйца категории С1 – 1 шт.
- сахар – 30 г
- мука – 26 г
- крахмал кукурузный или картофельный – 6 г
Способ приготовления:
1. Соедините яйца комнатной температуры с сахаром и взбивайте 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности.
2. Соедините муку и крахмал, введите в взбитые яйца 3-4 частями, перемешивая силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.
3. Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом или фольгой. Форму ничем не смазываем, биксвит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет!
4. Выпекайте бисквит в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при 170 С.
5. Достаньте из духовки бисквит, переверните вверх дном на решетку, через 10 мин снимите фольгу/пергамент со дна и полностью охладите.
6. Остывший бисквит острым ножом вырежьте из формы, проводя им по стенкам формы После оберните его в пищевой пленке и переложите в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.
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