Существует стереотип, что для того, чтобы сделать вкусный домашний майонез нужно много яиц. И чем их больше – тем соус будет лучше. Но это совсем не так. На самом деле, все зависит от технологии взбивания.

Идея приготовления идеального майонеза на яйцах опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. По этому рецепту на 180 миллилитров масла нужно только одно яйцо.

Ингредиенты:

масло – 180 мл

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яйцо свежее – 1 шт

уксус – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

перец – щепотка

сахар – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В посуду (в банку, чашу блендера) наливаем масло, добавляем сахар, соль, перец, горчицу, уксус и яйцо.

2. Яйцо кладем осторожно, чтобы не повредить желток.

3. Погружной блендер опускаем на дно так, чтобы захватить яйцо и не отрываясь от дна начинаем взбивать на максимум несколько секунд, пока не начнет выходить густая масса.

4. После этого начинаем двигать блендером и взбиваем до загустения всей массы.

5. Ставим в холодильник. Срок хранения в холодильнике 4-5 дней.

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