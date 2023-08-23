Сколько яиц нужно добавить в домашний майонез, чтобы он получился желтым: бюджетная технология
Существует стереотип, что для того, чтобы сделать вкусный домашний майонез нужно много яиц. И чем их больше – тем соус будет лучше. Но это совсем не так. На самом деле, все зависит от технологии взбивания.
Идея приготовления идеального майонеза на яйцах опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. По этому рецепту на 180 миллилитров масла нужно только одно яйцо.
Ингредиенты:
- масло – 180 мл
- яйцо свежее – 1 шт
- уксус – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- перец – щепотка
- сахар – 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В посуду (в банку, чашу блендера) наливаем масло, добавляем сахар, соль, перец, горчицу, уксус и яйцо.
2. Яйцо кладем осторожно, чтобы не повредить желток.
3. Погружной блендер опускаем на дно так, чтобы захватить яйцо и не отрываясь от дна начинаем взбивать на максимум несколько секунд, пока не начнет выходить густая масса.
4. После этого начинаем двигать блендером и взбиваем до загустения всей массы.
5. Ставим в холодильник. Срок хранения в холодильнике 4-5 дней.
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