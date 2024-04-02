Сколько яиц нужно добавить в сырники, чтобы они не распадались: советы от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сколько яиц нужно добавить в сырники, чтобы они не распадались: советы от кулинара

Сырники – одно из самых вкусных и простых блюд из творога. Чтобы они не распадались, в основу нужно добавлять не больше 1 желтка

Вкусные сырники со сметаной

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении сырников без пшеничной муки.

Рецепт сырников
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Ингредиенты: 

  • 80 г. творога кисломолочного 5-9%
  • 1 желток
  • сахар – по вкусу
  • 2 ст. л. рисовой муки

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.

Творог с желтком

2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц.

Приготовление основы для сырников

3. С помощью стаканчика формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.

Как придать идеальную форму сырникам

4. Пожарьте сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Сколько жарить сырники

Подавайте со сметаной!

Готовые сырники

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