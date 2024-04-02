Сколько яиц нужно добавить в сырники, чтобы они не распадались: советы от кулинара
Сырники – одно из самых вкусных и простых блюд из творога. Чтобы они не распадались, в основу нужно добавлять не больше 1 желтка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении сырников без пшеничной муки.
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Ингредиенты:
- 80 г. творога кисломолочного 5-9%
- 1 желток
- сахар – по вкусу
- 2 ст. л. рисовой муки
Способ приготовления:
1. В творог добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.
2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц.
3. С помощью стаканчика формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.
4. Пожарьте сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной!
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