Сырники – одно из самых вкусных и простых блюд из творога. Чтобы они не распадались, в основу нужно добавлять не больше 1 желтка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении сырников без пшеничной муки.

Видео дня

Ингредиенты:

80 г. творога кисломолочного 5-9%

1 желток

сахар – по вкусу

2 ст. л. рисовой муки

Способ приготовления:

1. В творог добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.

2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц.

3. С помощью стаканчика формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.

4. Пожарьте сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: