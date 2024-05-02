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Скрембл со шпинатом и сыром с голубой плесенью: как быстро приготовить изысканный завтрак
Если хочется порадовать родных чем вкусненько, стоит обратить внимание на этот рецепт. В результате вы получите простой в приготовлении, но очень вкусный, полезный и изысканный завтрак.
Рецептом приготовления скрембла со шпинатом и сыром с голубой плесенью поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она также рассказала, как красиво подать это блюдо.
Ингредиенты
- Яйца
- Шпинат
- Масло
- Сыр с голубой плесенью
Способ приготовления
1. На масле протушить шпинат со специями в течение 1-2 минут.
2. Яйца со специями перемешать до однородности и вылить в шпинат, постоянно помешивая довести до желаемой консистенции.
3. Добавить кусочки сыра, перемешать и снять с нагрева.
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