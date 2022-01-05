Скумбрия, как красная рыба: как быстро и правильно ее замариновать

Рыба – очень вкусный и самое главное – ценный продукт, который нужно есть всем, минимум – два раза в неделю. Из бюджетных и полезных специалисты выделяют сельдь и скумбрию в любом виде, особенно вторую. Ее можно мариновать, запекать, солить, варить.

Фудблогер Юлия Млинарчик поделилась в Instagram рецептом вкусной, малосольной скумбрии со специями, которая по вкусу будет очень похожа на красную рыбу.

Ингредиенты:

свежемороженая скумбрия – 2 шт.

лук – 2 шт.

вода – 250 мл

сахар – 0,5 ч. л.

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соли – 2 ч. л.

черный перец – 1/2 ч. л. ​​​​​​​

душистый перец – 1/3 ч. л.

гвоздика – 5-6 шт. ​​​​​​​

кориандр горошком – 1/2 ч. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

яблочный уксус – 2,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разморозьте скумбрию, порежьте кусочками.

2. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый, кориандр, растительное масло, перемешайте и варите маринад около 1 минуты.

3. Дайте маринаду остыть и влейте уксус.

4. Лук порежьте тонкими полукольцами и добавьте порезанную скумбрию.

5. Залейте маринадом и поставьте в холодильник на сутки.

Готовая рыба по вкусу будет не хуже, чем красная рыба.

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