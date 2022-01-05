Скумбрия, как красная рыба: как быстро и правильно ее замариновать
Рыба – очень вкусный и самое главное – ценный продукт, который нужно есть всем, минимум – два раза в неделю. Из бюджетных и полезных специалисты выделяют сельдь и скумбрию в любом виде, особенно вторую. Ее можно мариновать, запекать, солить, варить.
Фудблогер Юлия Млинарчик поделилась в Instagram рецептом вкусной, малосольной скумбрии со специями, которая по вкусу будет очень похожа на красную рыбу.
Ингредиенты:
свежемороженая скумбрия – 2 шт.
лук – 2 шт.
вода – 250 мл
сахар – 0,5 ч. л.
соли – 2 ч. л.
черный перец – 1/2 ч. л.
душистый перец – 1/3 ч. л.
гвоздика – 5-6 шт.
кориандр горошком – 1/2 ч. л.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
яблочный уксус – 2,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разморозьте скумбрию, порежьте кусочками.
2. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый, кориандр, растительное масло, перемешайте и варите маринад около 1 минуты.
3. Дайте маринаду остыть и влейте уксус.
4. Лук порежьте тонкими полукольцами и добавьте порезанную скумбрию.
5. Залейте маринадом и поставьте в холодильник на сутки.
Готовая рыба по вкусу будет не хуже, чем красная рыба.
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