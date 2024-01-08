Скумбрия по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу
Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба, которую часто готовят и на праздники, и просто как повседневное блюдо. Традиционно, тушку разрезают и кладут внутрь вкусную начинку. Но можно приготовить рыбу гораздо интереснее, сделав из нее рулетики.
Идея приготовления запеченных рулетиков из скумбрии опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastiabarbar в Instagram. В конце приготовления не забудьте положить твердый сыр, который придает особый вкус.
Ингредиенты:
- скумбрия
- масло
- соль
- приправа для рыбы
- сок лимона
- соевый соус
- масло
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Несколько кусочков масла выложить в стеклянную форму.
2. Каждую половинку скуле филе разрезать на 3 части.
3. В свою очередь, каждый из полученных кусочков закрутить в рулетике и зафиксировать шпажкой.
4. В отдельной миске смешать пряности и специи.
5. Добавить лимонный соевый соус и масло.
6. Окунуть каждый рулетик в полученный соус.
7. Положить в форму и поместить рыбу в духовку.
8. В конце вынуть, положить сверху натертый сыр и отправить снова в духовку еще на несколько минут.
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