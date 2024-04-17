Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления скумбрии с картофелем. В результате получается блюдо, которое идеально подойдет для легкого ужина или вкусного обеда, и не наполнит кухню ужасным ароматом рыбы.
Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, как приготовить скумбрию так, чтобы она утратила свой специфический запах.
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт
- Картофель, отварной в подсоленной воде – 700 гр
- Лук – 1 шт
- Томаты черри
- Прованские травы
- Сметана – 100 гр
- Зернистая горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Скумбрию разделяем на филе и со стороны кожицы делаем ромбовидные разрезы как на манго. Добавляем соль.
2. Готовим соус. К сметане добавляем горчицу, масло, мед, соль и перец. Хорошо перемешиваем.
3. Отваренный в подсоленной воде картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.
4. Сверху выкладываем лук, нарезанный половинками колец и помидоры черри, разрезанные пополам и присыпаем прованскими травами.
5. Выкладываем рыбу и покрываем соусом.
6. Выпекаем в течение 20 минут при 200 градусах.
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