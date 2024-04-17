Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления скумбрии с картофелем. В результате получается блюдо, которое идеально подойдет для легкого ужина или вкусного обеда, и не наполнит кухню ужасным ароматом рыбы.

Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, как приготовить скумбрию так, чтобы она утратила свой специфический запах.

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт

Картофель, отварной в подсоленной воде – 700 гр

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Лук – 1 шт

Томаты черри

Прованские травы

Сметана – 100 гр

Зернистая горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Скумбрию разделяем на филе и со стороны кожицы делаем ромбовидные разрезы как на манго. Добавляем соль.

2. Готовим соус. К сметане добавляем горчицу, масло, мед, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

3. Отваренный в подсоленной воде картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.

4. Сверху выкладываем лук, нарезанный половинками колец и помидоры черри, разрезанные пополам и присыпаем прованскими травами.

5. Выкладываем рыбу и покрываем соусом.

6. Выпекаем в течение 20 минут при 200 градусах.

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