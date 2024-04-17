Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
123
Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления скумбрии с картофелем. В результате получается блюдо, которое идеально подойдет для легкого ужина или вкусного обеда, и не наполнит кухню ужасным ароматом рыбы.

Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, как приготовить скумбрию так, чтобы она утратила свой специфический запах.

Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

Ингредиенты

  • Скумбрия – 2 шт
  • Картофель, отварной в подсоленной воде – 700 гр
Видео дня
  • Лук – 1 шт
  • Томаты черри
  • Прованские травы
  • Сметана – 100 гр
  • Зернистая горчица – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Скумбрию разделяем на филе и со стороны кожицы делаем ромбовидные разрезы как на манго. Добавляем соль.

Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

2. Готовим соус. К сметане добавляем горчицу, масло, мед, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

3. Отваренный в подсоленной воде картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.

4. Сверху выкладываем лук, нарезанный половинками колец и помидоры черри, разрезанные пополам и присыпаем прованскими травами.

Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

5. Выкладываем рыбу и покрываем соусом.

6. Выпекаем в течение 20 минут при 200 градусах.

Скумбрия с картофелем: как приготовить вкусное блюдо из простых продуктов

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления скумбрии:

Сейчас мы готовим

Все рецепты