Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
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Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

Скумбрия – один из самых популярных в Украине видов рыб. Это бюджетная и довольно питательная рыба, которую любят есть даже дети. Существует большое количество рецептов приготовления скумбрии. Ее можно жарить кусками, или запекать целиком с картофелем.

А недавно в Instagram фудблогер Валерий Пономарь поделился рецептом скумбрии с очень интересным овощным соусом. Кстати, этот соус можно использовать и для приготовления других блюд.

Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт
  • Помидор – 2-3 шт
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  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Тимьян – 1 веточка
  • Чили сушеный – ½ ч.л.
  • Сливки от 30% – 100 мл
  • Соль
  • Перец
  • Каперсы – 3-4 шт
  • Анчоусы – 2 шт (филе)

Способ приготовления

1. Овощи нарезаем большими кусками, добавляем соль, перец по вкусу и тимьян. Смазываем растительным маслом и отправляем в духовку при 200 градусах на 20 минут.

Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

2. Скумбрию разрабатываем на филе, вынимаем лишние кости, добавляем соль и перец. Присыпаем молотым чили. Со стороны кожуры смазываем маслом. Выкладываем рыбу на пергамент кожей вверх и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

3. Запеченные овощи измельчаем в блендере, добавляем сливки и пропускаем через сито. В готовый соус добавляем мелко нарезанные каперсы и ансоусы.

Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда

Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты приготовления скумбрии:

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