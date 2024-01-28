Скумбрия с овощным соусом: необычное видение блюда
Скумбрия – один из самых популярных в Украине видов рыб. Это бюджетная и довольно питательная рыба, которую любят есть даже дети. Существует большое количество рецептов приготовления скумбрии. Ее можно жарить кусками, или запекать целиком с картофелем.
А недавно в Instagram фудблогер Валерий Пономарь поделился рецептом скумбрии с очень интересным овощным соусом. Кстати, этот соус можно использовать и для приготовления других блюд.
Ингредиенты
- Скумбрия – 1 шт
- Помидор – 2-3 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 3-4 зуб
- Тимьян – 1 веточка
- Чили сушеный – ½ ч.л.
- Сливки от 30% – 100 мл
- Соль
- Перец
- Каперсы – 3-4 шт
- Анчоусы – 2 шт (филе)
Способ приготовления
1. Овощи нарезаем большими кусками, добавляем соль, перец по вкусу и тимьян. Смазываем растительным маслом и отправляем в духовку при 200 градусах на 20 минут.
2. Скумбрию разрабатываем на филе, вынимаем лишние кости, добавляем соль и перец. Присыпаем молотым чили. Со стороны кожуры смазываем маслом. Выкладываем рыбу на пергамент кожей вверх и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.
3. Запеченные овощи измельчаем в блендере, добавляем сливки и пропускаем через сито. В готовый соус добавляем мелко нарезанные каперсы и ансоусы.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты приготовления скумбрии: