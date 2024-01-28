Скумбрия – один из самых популярных в Украине видов рыб. Это бюджетная и довольно питательная рыба, которую любят есть даже дети. Существует большое количество рецептов приготовления скумбрии. Ее можно жарить кусками, или запекать целиком с картофелем.

А недавно в Instagram фудблогер Валерий Пономарь поделился рецептом скумбрии с очень интересным овощным соусом. Кстати, этот соус можно использовать и для приготовления других блюд.

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт

Помидор – 2-3 шт

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Лук – 1 шт

Чеснок – 3-4 зуб

Тимьян – 1 веточка

Чили сушеный – ½ ч.л.

Сливки от 30% – 100 мл

Соль

Перец

Каперсы – 3-4 шт

Анчоусы – 2 шт (филе)

Способ приготовления

1. Овощи нарезаем большими кусками, добавляем соль, перец по вкусу и тимьян. Смазываем растительным маслом и отправляем в духовку при 200 градусах на 20 минут.

2. Скумбрию разрабатываем на филе, вынимаем лишние кости, добавляем соль и перец. Присыпаем молотым чили. Со стороны кожуры смазываем маслом. Выкладываем рыбу на пергамент кожей вверх и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

3. Запеченные овощи измельчаем в блендере, добавляем сливки и пропускаем через сито. В готовый соус добавляем мелко нарезанные каперсы и ансоусы.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты приготовления скумбрии: