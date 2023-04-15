Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

Скумбрия – это рыба, которая идеально подходит для маринования. Костей в нем очень мало и не нужно долго чистить. Для пряного вкуса достаточно добавить несколько специй и пряностей. Такую рыбу можно хранить в холодильнике до 6 дней.

Идея приготовления вкусной маринованой скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.

Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

Ингредиенты:

  • размороженная скумбрия
  • 1200 мл воды
  • 9 ст.л. крупной морской соли
  • 12 лавровых листочков
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  • 1,5 ч.л. черного перца горошком
  • 15 горошин душистого перца
  • 6 бутончиков сухой гвоздики

Способ приготовления:

Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

1. В кастрюлю наливаем воду и добавляем все остальные ингредиенты.

2. Кипятим минуты 3-4 и оставляем полноту охладиться. Заливать горячим или даже теплым рассолом нельзя.

Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

3. Ждем полного охлаждения.

4. В это время подготовим рыбу: скумбрию нужно очистить от внутренностей и хорошо помыть.

Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

5. Кладем рыбку в контейнер и заливаем холодным рассолом.

6. Закрываем крышкой и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.

Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике

7. Хранить такую скумбрию можно в холодильнике до 6 дней.

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