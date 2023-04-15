Скумбрия – это рыба, которая идеально подходит для маринования. Костей в нем очень мало и не нужно долго чистить. Для пряного вкуса достаточно добавить несколько специй и пряностей. Такую рыбу можно хранить в холодильнике до 6 дней.

Идея приготовления вкусной маринованой скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.

Ингредиенты:

размороженная скумбрия

1200 мл воды

9 ст.л. крупной морской соли

12 лавровых листочков

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1,5 ч.л. черного перца горошком

15 горошин душистого перца

6 бутончиков сухой гвоздики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю наливаем воду и добавляем все остальные ингредиенты.

2. Кипятим минуты 3-4 и оставляем полноту охладиться. Заливать горячим или даже теплым рассолом нельзя.

3. Ждем полного охлаждения.

4. В это время подготовим рыбу: скумбрию нужно очистить от внутренностей и хорошо помыть.

5. Кладем рыбку в контейнер и заливаем холодным рассолом.

6. Закрываем крышкой и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.

7. Хранить такую скумбрию можно в холодильнике до 6 дней.

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