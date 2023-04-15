Скумбрия в пряном маринаде: может долго храниться в холодильнике
Скумбрия – это рыба, которая идеально подходит для маринования. Костей в нем очень мало и не нужно долго чистить. Для пряного вкуса достаточно добавить несколько специй и пряностей. Такую рыбу можно хранить в холодильнике до 6 дней.
Идея приготовления вкусной маринованой скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.
Ингредиенты:
- размороженная скумбрия
- 1200 мл воды
- 9 ст.л. крупной морской соли
- 12 лавровых листочков
- 1,5 ч.л. черного перца горошком
- 15 горошин душистого перца
- 6 бутончиков сухой гвоздики
Способ приготовления:
1. В кастрюлю наливаем воду и добавляем все остальные ингредиенты.
2. Кипятим минуты 3-4 и оставляем полноту охладиться. Заливать горячим или даже теплым рассолом нельзя.
3. Ждем полного охлаждения.
4. В это время подготовим рыбу: скумбрию нужно очистить от внутренностей и хорошо помыть.
5. Кладем рыбку в контейнер и заливаем холодным рассолом.
6. Закрываем крышкой и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.
7. Хранить такую скумбрию можно в холодильнике до 6 дней.
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