Приготовить слабосоленый лосось очень легко в домашних условиях, используя только сахар и соль. Следуя рецепту, красная рыба получается сочной и нежной. В готовом виде – это прекрасное дополнение к бутербродам, тостам, салатам и изысканным закускам.

Фудблогер Екатерина Ласточка (kate_lastivka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом слабосоленого лосося по-новому, а именно с добавлением цитрусовой цедры, которая придает рыбе отличный свежий аромат и пикантный привкус.

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Ингредиенты:

филе лосося – 400 г

крупная соль – 3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

цедра – 1 апельсина и лимона

черный перец горошек – 5-6 шт

розмарин – 1 веточка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть филе лосося, очистить его от всех косточек, при необходимости можно воспользоваться пинцетом, а также снять кожуру.

2. Отдельно смешать соль, сахар, натереть цитрусовую цедру на мелкой терке.

3. Половину полученной смеси выложить на дно контейнера, затем выложить филе и присыпать его остальной смесью. Важно хорошо смазать рыбу солью со всех сторон, чтобы лосось равномерно засолился.

4. Контейнер с рыбой следует закрыть и поставить в холодильник на 8-10 часов.

5. Когда пройдет отведенное время, нужно достать рыбу из холодильника, промыть холодной водой и вытереть бумажными полотенцами. Теперь можно резать ее на кусочки и есть. Готово!

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