Вместо магазинной плетенки можно приготовить ароматную домашнюю косу. Для начинки отлично подойдут сезонные сливы, а также сыр. Такая выпечка идеально подойдет к чаю.

Идея приготовления сладкой спеченной косы со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Тесто получается очень пышным.

Ингредиенты для теста:

350 г муки

125 мл молока

50 г сахара

0.5 ч.л. соли

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1 яйцо

20 г прессованных дрожжей (сухих 7г)

50 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

250 г творога

1 яйцо

30 г сахара

10 г ванильного сахара

30 г кукурузного крахмала (или можно ванильный пудинг)

450 г слив (вес с косточками)

Ингредиенты для глазури:

50 г сахарной пудры

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Дрожжи растворить в теплом молоке с 1 ч.л. сахара без горки.

2. Сливочное масло растопить, охладить.

3. Муку просеять в миску, добавить яйцо, растопленное масло, сахар, соль и дрожжи с молоком.

4. Замесить мягкое тесто. Если замешивать комбайном, то хватит 5-7 минут, если руками – 10-12 минут.

5. Поставить тесто подходить в теплом месте на 1 час, пока не увеличится вдвое.

Способ приготовления начинки:

1. Из слив удалить косточки, сливы нарезать небольшими кусочками.

2. Растереть яйцо с сахаром, ванильным сахаром, добавить домашний сыр и крахмал, смешать.

3. Добавить порезанные сливы, смешать.

4. Противень застелить пекарской бумагой или смазать маслом.

5. Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник примерно 30*40 см.

6. В центр прямоугольника выложить начинку.

7. Боковые края разрезать под наклоном на 5-6 частей и нахлыстом накрыть.

8. Переложить на противень, прикрыть полотенцем и дать настояться 15-20 минут.

9. Противень разогреть до 180 градусов.

10. Выпекать косу 25 минут.

Способ приготовления глазури:

1. Из лимона выжать сок и смешать с сахарной пудрой.

2. Готовую косу немного охладить и покрыть глазурью.

3. Разрезать косу, когда полностью остынет.

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