Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто
Вместо магазинной плетенки можно приготовить ароматную домашнюю косу. Для начинки отлично подойдут сезонные сливы, а также сыр. Такая выпечка идеально подойдет к чаю.
Идея приготовления сладкой спеченной косы со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Тесто получается очень пышным.
Ингредиенты для теста:
- 350 г муки
- 125 мл молока
- 50 г сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 1 яйцо
- 20 г прессованных дрожжей (сухих 7г)
- 50 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 30 г кукурузного крахмала (или можно ванильный пудинг)
- 450 г слив (вес с косточками)
Ингредиенты для глазури:
- 50 г сахарной пудры
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Дрожжи растворить в теплом молоке с 1 ч.л. сахара без горки.
2. Сливочное масло растопить, охладить.
3. Муку просеять в миску, добавить яйцо, растопленное масло, сахар, соль и дрожжи с молоком.
4. Замесить мягкое тесто. Если замешивать комбайном, то хватит 5-7 минут, если руками – 10-12 минут.
5. Поставить тесто подходить в теплом месте на 1 час, пока не увеличится вдвое.
Способ приготовления начинки:
1. Из слив удалить косточки, сливы нарезать небольшими кусочками.
2. Растереть яйцо с сахаром, ванильным сахаром, добавить домашний сыр и крахмал, смешать.
3. Добавить порезанные сливы, смешать.
4. Противень застелить пекарской бумагой или смазать маслом.
5. Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник примерно 30*40 см.
6. В центр прямоугольника выложить начинку.
7. Боковые края разрезать под наклоном на 5-6 частей и нахлыстом накрыть.
8. Переложить на противень, прикрыть полотенцем и дать настояться 15-20 минут.
9. Противень разогреть до 180 градусов.
10. Выпекать косу 25 минут.
Способ приготовления глазури:
1. Из лимона выжать сок и смешать с сахарной пудрой.
2. Готовую косу немного охладить и покрыть глазурью.
3. Разрезать косу, когда полностью остынет.
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