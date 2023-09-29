Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

Вместо магазинной плетенки можно приготовить ароматную домашнюю косу. Для начинки отлично подойдут сезонные сливы, а также сыр. Такая выпечка идеально подойдет к чаю.

Идея приготовления сладкой спеченной косы со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Тесто получается очень пышным.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

Ингредиенты для теста:

  • 350 г муки
  • 125 мл молока
  • 50 г сахара
  • 0.5 ч.л. соли
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  • 1 яйцо
  • 20 г прессованных дрожжей (сухих 7г)
  • 50 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 30 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 30 г кукурузного крахмала (или можно ванильный пудинг)
  • 450 г слив (вес с косточками)

Ингредиенты для глазури:

  • 50 г сахарной пудры
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

1. Дрожжи растворить в теплом молоке с 1 ч.л. сахара без горки.

2. Сливочное масло растопить, охладить.

3. Муку просеять в миску, добавить яйцо, растопленное масло, сахар, соль и дрожжи с молоком.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

4. Замесить мягкое тесто. Если замешивать комбайном, то хватит 5-7 минут, если руками – 10-12 минут.

5. Поставить тесто подходить в теплом месте на 1 час, пока не увеличится вдвое.

Способ приготовления начинки:

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

1. Из слив удалить косточки, сливы нарезать небольшими кусочками.

2. Растереть яйцо с сахаром, ванильным сахаром, добавить домашний сыр и крахмал, смешать.

3. Добавить порезанные сливы, смешать.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

4. Противень застелить пекарской бумагой или смазать маслом.

5. Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник примерно 30*40 см.

6. В центр прямоугольника выложить начинку.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

7. Боковые края разрезать под наклоном на 5-6 частей и нахлыстом накрыть.

8. Переложить на противень, прикрыть полотенцем и дать настояться 15-20 минут.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

9. Противень разогреть до 180 градусов.

10. Выпекать косу 25 минут.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

Способ приготовления глазури:

1. Из лимона выжать сок и смешать с сахарной пудрой.

2. Готовую косу немного охладить и покрыть глазурью.

Сладкая коса со сливовой начинкой: как приготовить пышное тесто

3. Разрезать косу, когда полностью остынет.

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