Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
321
Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

Легендарную украинскую паляніцу готовили с совершенно разнообразными начинками. Но именно в летний период удачным решение будет добавить клубнику. Выпечка получается очень сочной и ароматной

Идея приготовления паляницы с клубникой опубликована на странице кулинарного проекта МастерШеф (masterchefstb) в Instagram. Тесто получается достаточно похожим на то, что готовится для шарлотки.

Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сахар – 90 грамм
Видео дня
  • ванильный сахар – 10 грамм
  • йогурт без наполнителей – 200 грамм
  • масло – 120 грамм
  • разрыхлитель – 10 грамм
  • мука – 220 грамм
  • клубника – 400 грамм+1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавьте йогурт.

3. Влейте масло и взбейте.

Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

4. Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте.

5. Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или растительным маслом.

Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

6. Вылейте половину теста.

7. Вымытую клубнику нарежьте на 4 части, обваляйте в крахмале, выложите половину клубники.

Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт

8. Вылейте остальное тесто.

9. Сверху выложите оставшуюся клубнику. Выпекайте час при температуре 160 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты