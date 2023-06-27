Легендарную украинскую паляніцу готовили с совершенно разнообразными начинками. Но именно в летний период удачным решение будет добавить клубнику. Выпечка получается очень сочной и ароматной

Идея приготовления паляницы с клубникой опубликована на странице кулинарного проекта МастерШеф (masterchefstb) в Instagram. Тесто получается достаточно похожим на то, что готовится для шарлотки.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 90 грамм

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ванильный сахар – 10 грамм

йогурт без наполнителей – 200 грамм

масло – 120 грамм

разрыхлитель – 10 грамм

мука – 220 грамм

клубника – 400 грамм+1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавьте йогурт.

3. Влейте масло и взбейте.

4. Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте.

5. Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или растительным маслом.

6. Вылейте половину теста.

7. Вымытую клубнику нарежьте на 4 части, обваляйте в крахмале, выложите половину клубники.

8. Вылейте остальное тесто.

9. Сверху выложите оставшуюся клубнику. Выпекайте час при температуре 160 градусов.

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