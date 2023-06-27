Сладкая паляница с клубникой: как приготовить легендарный десерт
Легендарную украинскую паляніцу готовили с совершенно разнообразными начинками. Но именно в летний период удачным решение будет добавить клубнику. Выпечка получается очень сочной и ароматной
Идея приготовления паляницы с клубникой опубликована на странице кулинарного проекта МастерШеф (masterchefstb) в Instagram. Тесто получается достаточно похожим на то, что готовится для шарлотки.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 90 грамм
- ванильный сахар – 10 грамм
- йогурт без наполнителей – 200 грамм
- масло – 120 грамм
- разрыхлитель – 10 грамм
- мука – 220 грамм
- клубника – 400 грамм+1 ст. л. крахмала
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавьте йогурт.
3. Влейте масло и взбейте.
4. Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте.
5. Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или растительным маслом.
6. Вылейте половину теста.
7. Вымытую клубнику нарежьте на 4 части, обваляйте в крахмале, выложите половину клубники.
8. Вылейте остальное тесто.
9. Сверху выложите оставшуюся клубнику. Выпекайте час при температуре 160 градусов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: