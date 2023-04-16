Плесканка – это традиционное блюдо Галичины. Она являет собой сладкую или соленую запеканку из творога, которую запекают в духовке. Название блюда происходит от названия глиняной посуды, в которой его готовят. В некоторых западных областях творожную плесканку обязательно кладут в пасхальную корзину, после чего нарезают кубиками и подают на праздничный стол.

Фудблогер Маричка Городецкая (marichka_gorodetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкой творожной плесканки.

Ингредиенты:

творог – 700 г

крахмал – 1 ст. л.

масло сливочное – 70 г

цедра 1\2 шт лимона

сахар – 6 ст. л.

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яйца – 4 шт

изюм (по желанию)

Способ приготовления:

1. Творог смолоть в мясорубке (если он сухой, то сделать это два раза).

2. Смешать яйца с сахаром и взбить на низких оборотах миксера до растворения сахара.

3. К полученной массе добавить растопленное масло, цедру, крахмал. Перемешать на низких оборотах миксера.

4. Добавить творог, перемешать и сразу добавить изюм.

5. Форму смазать маслом, выложить творожную массу и смазать ее сверху желтком. Выпекать при температуре 160-170 градусов 30 минут.

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