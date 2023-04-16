Сладкая творожная плесканка: как приготовить пасхальную запеканку
Плесканка – это традиционное блюдо Галичины. Она являет собой сладкую или соленую запеканку из творога, которую запекают в духовке. Название блюда происходит от названия глиняной посуды, в которой его готовят. В некоторых западных областях творожную плесканку обязательно кладут в пасхальную корзину, после чего нарезают кубиками и подают на праздничный стол.
Фудблогер Маричка Городецкая (marichka_gorodetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкой творожной плесканки.
Ингредиенты:
- творог – 700 г
- крахмал – 1 ст. л.
- масло сливочное – 70 г
- цедра 1\2 шт лимона
- сахар – 6 ст. л.
- яйца – 4 шт
- изюм (по желанию)
Способ приготовления:
1. Творог смолоть в мясорубке (если он сухой, то сделать это два раза).
2. Смешать яйца с сахаром и взбить на низких оборотах миксера до растворения сахара.
3. К полученной массе добавить растопленное масло, цедру, крахмал. Перемешать на низких оборотах миксера.
4. Добавить творог, перемешать и сразу добавить изюм.
5. Форму смазать маслом, выложить творожную массу и смазать ее сверху желтком. Выпекать при температуре 160-170 градусов 30 минут.
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