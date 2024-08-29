Тесто фило – это универсальный спаситель на вашей кухне. С его помощью за считанные минуты вы сможете приготовить вкусный десерт, пирожки или даже торт.

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А вот фудблогер Максим Мензак в Instagram рассказал рецепт приготовления вкусной запеканки, для которой используется тесто фило. Она получается интересная с виду, а за счет использования вишни и орехов, имеет невероятный вкус.

Ингредиенты

Тесто фило – 200 гр

Сливочное масло растопленное – 40 гр

Грецкие орехи – 220 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Творог – 350 гр

Яйца – 2 шт

Сливочный сыр– 200 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Сахар – 120 гр

Йогурт без сахара 2,2% – 250 мл

Замороженная вишня – 285 гр

Способ приготовления

1. Листы теста смазываем сливочным маслом и складываем пополам.

2. Выкладываем листы теста в застеленную пергаментом разъемную форму крест-накрест, смазывая еще раз маслом.

3. Орехи измельчаем и смешиваем со сливочным маслом и сахарной пудрой. Выкладываем на тесто.

4. Кисломолочный сыр смешиваем со сливочным. Добавляем яйца, йогурт, сахар и ванильный сахар. Перебиваем блендером до однородности и выливаем массу в ореховую смесь.

5. Замороженную вишню смешиваем с сахарной пудрой и выкладываем на сырную смесь.

6. Выпекаем в духовке при температуре 185С в течение 40 мин.

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