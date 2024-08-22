Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
135
Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

Из яблок можно приготовить не только торты и запеканки, но и вкусные сладкие драники. С таким десертом вы управляетесь гораздо быстрее, а ингредиентам понадобится минимальное количество. Изделия нужно просто пожарить на сковороде.

Видео дня

Идея приготовления вкусных сладких дерунов из яблок опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вкуснее всего подавать со смотенной.

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

Ингредиенты:

  • яблоки средние – 4 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • крупа манная – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • сахар – 20 г
  • корица – 0,5 ч.л.
  • соль – щепотка
  • масло
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

1. Яблоки почистить.

2. Натереть на крупную терку.

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

3. Полить лимонным соком.

4. Добавить все ингредиенты.

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

5. Всё хорошо перемешать.

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

6. Жарить на среднем огне.

Сладкие драники из яблок: проще любых пирогов и запеканок

7. Подавать со сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты