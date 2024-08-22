Из яблок можно приготовить не только торты и запеканки, но и вкусные сладкие драники. С таким десертом вы управляетесь гораздо быстрее, а ингредиентам понадобится минимальное количество. Изделия нужно просто пожарить на сковороде.

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Идея приготовления вкусных сладких дерунов из яблок опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вкуснее всего подавать со смотенной.

Ингредиенты:

яблоки средние – 4 шт.

яйца – 1 шт.

крупа манная – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

сахар – 20 г

корица – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

масло

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить.

2. Натереть на крупную терку.

3. Полить лимонным соком.

4. Добавить все ингредиенты.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Жарить на среднем огне.

7. Подавать со сметаной.

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