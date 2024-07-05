Сладкие и пышные вареники с черникой: готовятся на пару
Вареники с черникой – традиционное украинское блюдо, о котором знает каждая хозяйка. Именно сейчас сезон сочной и сладкой ягоды, поэтому спешите приготовить изделия. Тесто для таких вареников лучше сделать на кефире. Изделия можно будет отварить на пару – они будут очень пышными и мягкими.
Идея приготовления пышных вареников с черникой на пару опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Подавать со сметаной.
Ингредиенты для теста:
- мука – 600 г + 50 г для присыпки
- кефир – 400 мл.
- сода – 1,5 ч.л.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- черника – 400-450 г
- сахар – 150 г
- крахмал – 2 ст.л.
- сливочное масло для смазки – 50 г
Способ приготовления:
1. Кефир комнатной температуры влить в миску, добавить соль.
2. Муку смешать с содой и пересыпать в кефир.
3. Замесить эластичное тесто.
4. Отставить на 15–20 минут.
5. В большую кастрюлю налить 2,5 литра воды, накрыть марлей и зафиксировать ее с помощью нити.
6. Накрыть крышкой и ждать, пока вода закипит.
7. Тесто на вареники раскатать, стаканом выжать кружочки.
8. Далее выложить чернику, сахар и крахмал, защипнуть края.
9. Марлю смочить водой и выложить вареники, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут.
10. Смазать маслом и подавать со сметаной.
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