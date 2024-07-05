Вареники с черникой – традиционное украинское блюдо, о котором знает каждая хозяйка. Именно сейчас сезон сочной и сладкой ягоды, поэтому спешите приготовить изделия. Тесто для таких вареников лучше сделать на кефире. Изделия можно будет отварить на пару – они будут очень пышными и мягкими.

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Идея приготовления пышных вареников с черникой на пару опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Подавать со сметаной.

Ингредиенты для теста:

мука – 600 г + 50 г для присыпки

кефир – 400 мл.

сода – 1,5 ч.л.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

черника – 400-450 г

сахар – 150 г

крахмал – 2 ст.л.

сливочное масло для смазки – 50 г

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры влить в миску, добавить соль.

2. Муку смешать с содой и пересыпать в кефир.

3. Замесить эластичное тесто.

4. Отставить на 15–20 минут.

5. В большую кастрюлю налить 2,5 литра воды, накрыть марлей и зафиксировать ее с помощью нити.

6. Накрыть крышкой и ждать, пока вода закипит.

7. Тесто на вареники раскатать, стаканом выжать кружочки.

8. Далее выложить чернику, сахар и крахмал, защипнуть края.

9. Марлю смочить водой и выложить вареники, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут.

10. Смазать маслом и подавать со сметаной.

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