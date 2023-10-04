Домашние слойки – это вкуснейшие булочки с сочной начинкой. Что интересно, с ними не нужно долго стоять за плитой, ведь в основе выпечки – готовое слоеное тесто. Начинка для слоек может быть сладкая и соленая.

Фудблогер Вера Феськов (vira_feskov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом из слоеного теста.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 пласта

яйцо для смазки

миндальные хлопья для декора

Начинка:

творог – 350 г

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крем-сырь – 300 г

яйца – 2 шт

сахар – 80 г

ванильный сахар – 1 п

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку для слоек. Для этого смешать творог, крем-сыр, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности вилкой или взбить блендером.

2. Готовое слоеное тесто предварительно разморозить, слегка раскатать и выложить на противень застеленный пергаментом (1 лист).

3. Выложить на тесто начинку и накрыть вторым пластом теста, поделить ножом на кусочки. Смазать яйцом слойки и посыпать миндальными хлопьями.

4. Выпекать слойки при температуре 180 градусов 25 минут. Приятного аппетита!

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