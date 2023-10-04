Сладкие и сочные слойки с творогом: домашняя выпечка за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сладкие и сочные слойки с творогом: домашняя выпечка за 20 минут

Домашние слойки – это вкуснейшие булочки с сочной начинкой. Что интересно, с ними не нужно долго стоять за плитой, ведь в основе выпечки – готовое слоеное тесто. Начинка для слоек может быть сладкая и соленая.

Фудблогер Вера Феськов (vira_feskov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом из слоеного теста.

Слойки с творогом сладкие

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 2 пласта
  • яйцо для смазки
  • миндальные хлопья для декора

Начинка:

  • творог – 350 г
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  • крем-сырь – 300 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 80 г
  • ванильный сахар – 1 п

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку для слоек. Для этого смешать творог, крем-сыр, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности вилкой или взбить блендером.

Выпечка из слоеного теста

2. Готовое слоеное тесто предварительно разморозить, слегка раскатать и выложить на противень застеленный пергаментом (1 лист).

3. Выложить на тесто начинку и накрыть вторым пластом теста, поделить ножом на кусочки. Смазать яйцом слойки и посыпать миндальными хлопьями.

Слойки из слоеного теста

4. Выпекать слойки при температуре 180 градусов 25 минут. Приятного аппетита!

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