Сладкие и сочные слойки с творогом: домашняя выпечка за 20 минут
Домашние слойки – это вкуснейшие булочки с сочной начинкой. Что интересно, с ними не нужно долго стоять за плитой, ведь в основе выпечки – готовое слоеное тесто. Начинка для слоек может быть сладкая и соленая.
Фудблогер Вера Феськов (vira_feskov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом из слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 2 пласта
- яйцо для смазки
- миндальные хлопья для декора
Начинка:
- творог – 350 г
- крем-сырь – 300 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 80 г
- ванильный сахар – 1 п
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку для слоек. Для этого смешать творог, крем-сыр, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности вилкой или взбить блендером.
2. Готовое слоеное тесто предварительно разморозить, слегка раскатать и выложить на противень застеленный пергаментом (1 лист).
3. Выложить на тесто начинку и накрыть вторым пластом теста, поделить ножом на кусочки. Смазать яйцом слойки и посыпать миндальными хлопьями.
4. Выпекать слойки при температуре 180 градусов 25 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: