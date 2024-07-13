Роллини удобны етем, что их можно брать с собой на перекус в школу или на работу, и получаются они очень сытными. А готовятся максимально быстро, потому что в основе тесто фило, которое можно найти в любом магазине. Начинка подходит и соленая, и сладкая.

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Идея приготовления роллини с соленой и сладкой начинками без раскатывания теста поделилась фудблогера Анастасия с ником grigorieva_ak в Instagram. Блюдо готовится максимум полчаса.

Ингредиенты:

тесто фило

сливочное масло – 140 г

Ингредиенты для соленой начинки:

брынза – 250 г

нарезанная зелень (укроп и петрушка)

Ингредиенты для сладкой начинки:

кисломолочный сыр – 200 г

вишневое конфи: 200 г вишни замороженной без косточек, 4 ч.л сахара, 2 ч.л крахмал

Для румяной корочки:

желток + 1 ст.л. молока

кунжут, лен

Способ приготовления:

1. Для вишневого конфи в кастрюле с толстым дном обьединить вишню, сахар и крахмал.

2. Поставить на средний огонь, постоянно помешивая.

3. Довести массу до кипения и загустения.

4. Бринзу соединить с зеленью (можно еще добавить жидкость, в которой была брынза, для большей сочности).

5. Сыр соединить с вишневым конфи.

6. Смазать тесто растопленным сливочным маслом.

7. Выложить начинку, свернуть в рулетик и сложить пополам. Так продолжать, пока не окончится начинка.

8. Выложить роллини в форму застеленную пергаментом, смазать яйцом, посыпать кунжутом и леном.

9. Отправить в духовку при температуре 200 градусов запекаться, пока не подрумянятся на 20-30 минут.

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