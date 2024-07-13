Сладкие и соленые роллини без заморочки: понадобится тесто фило
Роллини удобны етем, что их можно брать с собой на перекус в школу или на работу, и получаются они очень сытными. А готовятся максимально быстро, потому что в основе тесто фило, которое можно найти в любом магазине. Начинка подходит и соленая, и сладкая.
Идея приготовления роллини с соленой и сладкой начинками без раскатывания теста поделилась фудблогера Анастасия с ником grigorieva_ak в Instagram. Блюдо готовится максимум полчаса.
Ингредиенты:
- тесто фило
- сливочное масло – 140 г
Ингредиенты для соленой начинки:
- брынза – 250 г
- нарезанная зелень (укроп и петрушка)
Ингредиенты для сладкой начинки:
- кисломолочный сыр – 200 г
- вишневое конфи: 200 г вишни замороженной без косточек, 4 ч.л сахара, 2 ч.л крахмал
Для румяной корочки:
- желток + 1 ст.л. молока
- кунжут, лен
Способ приготовления:
1. Для вишневого конфи в кастрюле с толстым дном обьединить вишню, сахар и крахмал.
2. Поставить на средний огонь, постоянно помешивая.
3. Довести массу до кипения и загустения.
4. Бринзу соединить с зеленью (можно еще добавить жидкость, в которой была брынза, для большей сочности).
5. Сыр соединить с вишневым конфи.
6. Смазать тесто растопленным сливочным маслом.
7. Выложить начинку, свернуть в рулетик и сложить пополам. Так продолжать, пока не окончится начинка.
8. Выложить роллини в форму застеленную пергаментом, смазать яйцом, посыпать кунжутом и леном.
9. Отправить в духовку при температуре 200 градусов запекаться, пока не подрумянятся на 20-30 минут.
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