Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Сочную сезонную клубнику очень вкусно соединить именно с макаронами. Если добавить в эти компоненты сметану или маскарпоне – получится очень эффектный десерт. К тому же, супер бюджетный.

Идея приготовления макарон с клубникой опубликована на странице фудблогерки с ником tastystories.feed в Instagram. Идеально подходит для тех, кто любит есть клубнику с хлебом.

Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Ингредиенты:

  • макароны фарфале
  • клубника
  • сыр маскарпоне (можно заменить сметаной)
  • сахар – 2 ложечки
  • мята – для декора

Способ приготовления:

Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

1. Отварить макароны.

Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

2. Нарезанную клубнику соединить с маскарпоном или сметаной.

Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

3. Еще на горячие макароны выложить клубничную смесь, чтобы клубника пустила сок.

4. Посыпать сахаром.

Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо

5. Украсить мятой

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