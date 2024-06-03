Сочную сезонную клубнику очень вкусно соединить именно с макаронами. Если добавить в эти компоненты сметану или маскарпоне – получится очень эффектный десерт. К тому же, супер бюджетный.

Идея приготовления макарон с клубникой опубликована на странице фудблогерки с ником tastystories.feed в Instagram. Идеально подходит для тех, кто любит есть клубнику с хлебом.

Ингредиенты:

макароны фарфале

клубника

сыр маскарпоне (можно заменить сметаной)

сахар – 2 ложечки

мята – для декора

Способ приготовления:

1. Отварить макароны.

2. Нарезанную клубнику соединить с маскарпоном или сметаной.

3. Еще на горячие макароны выложить клубничную смесь, чтобы клубника пустила сок.

4. Посыпать сахаром.

5. Украсить мятой

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