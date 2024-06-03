Сладкие макароны с клубникой: как приготовить вкусное и оригинальное блюдо
Сочную сезонную клубнику очень вкусно соединить именно с макаронами. Если добавить в эти компоненты сметану или маскарпоне – получится очень эффектный десерт. К тому же, супер бюджетный.
Идея приготовления макарон с клубникой опубликована на странице фудблогерки с ником tastystories.feed в Instagram. Идеально подходит для тех, кто любит есть клубнику с хлебом.
Ингредиенты:
- макароны фарфале
- клубника
- сыр маскарпоне (можно заменить сметаной)
- сахар – 2 ложечки
- мята – для декора
Способ приготовления:
1. Отварить макароны.
2. Нарезанную клубнику соединить с маскарпоном или сметаной.
3. Еще на горячие макароны выложить клубничную смесь, чтобы клубника пустила сок.
4. Посыпать сахаром.
5. Украсить мятой
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