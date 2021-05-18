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Сладкие пироги на скорую руку: 3 лучших рецепта

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Вот-вот наступит лето – самое время для вкусных, домашних пирогов со сладкими ягодными и фруктовыми начинками. И здесь нет никаких правил, есть только фантазия – любой фрукт может стать изумительной начинкой для вкусного, ароматного пирога.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 не совсем традиционных рецепта домашних угощений для чаепития.

Сливово-грушевый пирог

Пирог с грушами и сливами
Пирог с грушами и сливами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.

  • сахар – 90 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • мука – 130 г.

  • молоко – 235 мл.

  • сливочное масло – 10 г

  • соль – щепотка

Начинка:

  • груша – 2 шт.

  • сливы – 3-4 шт.

  • сахар для карамели – 4 ст. л.

  • сливки – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, туда же добавляем молоко и просеянную муку и разрыхлитель.

  2. Получившееся тесто аккуратно перекладываем в смазанную масло форму и отправляем в духовку на 30 минут при 200 С.

  3. Груши и сливы нарезаем слайсами, в сковороду отправляем сахар и добавляем фрукты, хорошо перемешиваем, и оставляем на минут 5, чтобы они карамелизировались.

  4. Готовый пирог вынимаем из духовки, даем хорошо остыть и выкладываем карамелизированные сливы и груши. Пирог готов.

Пирог с творогом и калиной

Ингредиенты:

  • творог – 150 г

  • сахар – 80 г

  • яйца – 2 шт

  • ванилин – 10 г

Заливка:

  • ягоды калины – 100 г

  • сахар – 100 г

  • вода – 80 мл.

  • желатин быстрорастворимый – 20 г

Способ приготовления:

  1. В блендере или миксером измельчите до однородной массы творог, яйца, сахар и ванилин.

  2. На готовый остывший корж из песочного теста выкладываем творожную начинку и снова отправляем в духовку на 10-15 мин.

  3. Для заливки: хорошо помойте ягоды калины, после – разварить их до мягкости и хорошо перетереть через мелкое сито и добавить сахар по вкусу.

  4. В горячий калиновый соус добавляем желатин и хорошо размешиваем.

  5. Остывший пирог заливаем горячей заливкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно и на больше.

Шоколадно-ягодный пирог с творожным суфле

Шоколадно-ягодный пирог
Шоколадно-ягодный пирог. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для бисквитного теста:

  • яйца – 3 шт.

  • мука – 180 г

  • сахар – 120 г

  • рафинированное подсолнечное масло – 80 мл

  • молоко – 80 мл

  • какао порошок – 20 г

  • разрыхлитель – 5 г

  • 2-3 щепотки соли

  • ванильный сахар – 5 г

Начинка:

  • творог – 500 г

  • сметана – 250 г

  • сахар – 100 г

  • желатин – 20 г

  • вода – 100 мл.

  • ванильный сахар – 10 г

  • ягоды, миндаль – по 20-30 г

  • сок, сироп для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все сыпучие компоненты, перемешиваем.

  2. Три яйца взбить с сахаром, солью, и ванильным сахаром до белой, воздушной пены.

  3. Хорошо разогреваем молоко и влития даем туда же, аккуратно размешиваем, чтобы не вернулись яйца.

  4. Добавляем сухую смесь и еще раз медленно размешиваем.

  5. Тесто выкладываем в смазанную форму и отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 С.

  6. Смешайте творог с сахаром, сметаной и предварительно размягченным желатином.

  7. Выложите первый слой ягод на остывший корж, сверху – творожную массу.

  8. Сверху посыпаем орехами и отправляем в холодильник.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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