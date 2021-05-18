Сладкие пироги на скорую руку: 3 лучших рецепта

Вот-вот наступит лето – самое время для вкусных, домашних пирогов со сладкими ягодными и фруктовыми начинками. И здесь нет никаких правил, есть только фантазия – любой фрукт может стать изумительной начинкой для вкусного, ароматного пирога.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 не совсем традиционных рецепта домашних угощений для чаепития.
Сливово-грушевый пирог
Ингредиенты для теста:
яйца – 3 шт.
сахар – 90 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
мука – 130 г.
молоко – 235 мл.
сливочное масло – 10 г
соль – щепотка
Начинка:
груша – 2 шт.
сливы – 3-4 шт.
сахар для карамели – 4 ст. л.
сливки – 200 мл
Способ приготовления:
Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, туда же добавляем молоко и просеянную муку и разрыхлитель.
Получившееся тесто аккуратно перекладываем в смазанную масло форму и отправляем в духовку на 30 минут при 200 С.
Груши и сливы нарезаем слайсами, в сковороду отправляем сахар и добавляем фрукты, хорошо перемешиваем, и оставляем на минут 5, чтобы они карамелизировались.
Готовый пирог вынимаем из духовки, даем хорошо остыть и выкладываем карамелизированные сливы и груши. Пирог готов.
Пирог с творогом и калиной
Ингредиенты:
творог – 150 г
сахар – 80 г
яйца – 2 шт
ванилин – 10 г
Заливка:
ягоды калины – 100 г
сахар – 100 г
вода – 80 мл.
желатин быстрорастворимый – 20 г
Способ приготовления:
В блендере или миксером измельчите до однородной массы творог, яйца, сахар и ванилин.
На готовый остывший корж из песочного теста выкладываем творожную начинку и снова отправляем в духовку на 10-15 мин.
Для заливки: хорошо помойте ягоды калины, после – разварить их до мягкости и хорошо перетереть через мелкое сито и добавить сахар по вкусу.
В горячий калиновый соус добавляем желатин и хорошо размешиваем.
Остывший пирог заливаем горячей заливкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно и на больше.
Шоколадно-ягодный пирог с творожным суфле
Ингредиенты для бисквитного теста:
яйца – 3 шт.
мука – 180 г
сахар – 120 г
рафинированное подсолнечное масло – 80 мл
молоко – 80 мл
какао порошок – 20 г
разрыхлитель – 5 г
2-3 щепотки соли
ванильный сахар – 5 г
Начинка:
творог – 500 г
сметана – 250 г
сахар – 100 г
желатин – 20 г
вода – 100 мл.
ванильный сахар – 10 г
ягоды, миндаль – по 20-30 г
сок, сироп для пропитки – 100 мл
Способ приготовления:
Смешиваем все сыпучие компоненты, перемешиваем.
Три яйца взбить с сахаром, солью, и ванильным сахаром до белой, воздушной пены.
Хорошо разогреваем молоко и влития даем туда же, аккуратно размешиваем, чтобы не вернулись яйца.
Добавляем сухую смесь и еще раз медленно размешиваем.
Тесто выкладываем в смазанную форму и отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 С.
Смешайте творог с сахаром, сметаной и предварительно размягченным желатином.
Выложите первый слой ягод на остывший корж, сверху – творожную массу.
Сверху посыпаем орехами и отправляем в холодильник.
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