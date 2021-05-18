Сладкие пироги на скорую руку: 3 лучших рецепта

Вот-вот наступит лето – самое время для вкусных, домашних пирогов со сладкими ягодными и фруктовыми начинками. И здесь нет никаких правил, есть только фантазия – любой фрукт может стать изумительной начинкой для вкусного, ароматного пирога.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 не совсем традиционных рецепта домашних угощений для чаепития.

Сливово-грушевый пирог

Пирог с грушами и сливами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

сахар – 90 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 130 г.

молоко – 235 мл.

сливочное масло – 10 г

соль – щепотка

Начинка:

груша – 2 шт.

сливы – 3-4 шт.

сахар для карамели – 4 ст. л.

сливки – 200 мл

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, туда же добавляем молоко и просеянную муку и разрыхлитель. Получившееся тесто аккуратно перекладываем в смазанную масло форму и отправляем в духовку на 30 минут при 200 С. Груши и сливы нарезаем слайсами, в сковороду отправляем сахар и добавляем фрукты, хорошо перемешиваем, и оставляем на минут 5, чтобы они карамелизировались. Готовый пирог вынимаем из духовки, даем хорошо остыть и выкладываем карамелизированные сливы и груши. Пирог готов.

Пирог с творогом и калиной

Ингредиенты:

творог – 150 г

сахар – 80 г

яйца – 2 шт

ванилин – 10 г

Заливка:

ягоды калины – 100 г

сахар – 100 г

вода – 80 мл.

желатин быстрорастворимый – 20 г

Способ приготовления:

В блендере или миксером измельчите до однородной массы творог, яйца, сахар и ванилин. На готовый остывший корж из песочного теста выкладываем творожную начинку и снова отправляем в духовку на 10-15 мин. Для заливки: хорошо помойте ягоды калины, после – разварить их до мягкости и хорошо перетереть через мелкое сито и добавить сахар по вкусу. В горячий калиновый соус добавляем желатин и хорошо размешиваем. Остывший пирог заливаем горячей заливкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно и на больше.

Шоколадно-ягодный пирог с творожным суфле

Шоколадно-ягодный пирог. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для бисквитного теста:

яйца – 3 шт.

мука – 180 г

сахар – 120 г

рафинированное подсолнечное масло – 80 мл

молоко – 80 мл

какао порошок – 20 г

разрыхлитель – 5 г

2-3 щепотки соли

ванильный сахар – 5 г

Начинка:

творог – 500 г

сметана – 250 г

сахар – 100 г

желатин – 20 г

вода – 100 мл.

ванильный сахар – 10 г

ягоды, миндаль – по 20-30 г

сок, сироп для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

Смешиваем все сыпучие компоненты, перемешиваем. Три яйца взбить с сахаром, солью, и ванильным сахаром до белой, воздушной пены. Хорошо разогреваем молоко и влития даем туда же, аккуратно размешиваем, чтобы не вернулись яйца. Добавляем сухую смесь и еще раз медленно размешиваем. Тесто выкладываем в смазанную форму и отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 С. Смешайте творог с сахаром, сметаной и предварительно размягченным желатином. Выложите первый слой ягод на остывший корж, сверху – творожную массу. Сверху посыпаем орехами и отправляем в холодильник.

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