Кисломолочный творог и лаваш – это основа для приготовления сладких рулетиков, которые идеально подойдут для завтрака, перекуса и просто на десерт к чаю. В то же время, начинка у блюда может быть как соленая, так и сладкая. Самое важное, что рулетики готовятся за считанные минуты – всего 15-20 минут.

В одном из блогов о спорте и питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт сладких рулетиков с творогом, которые вы легко приготовите из лаваша.

Ингредиенты:

творог – 460 г

подсластитель

ванилин – 1 ч. л.

яйца – 1 шт

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сметана – 1 ст. л.

лаваш – 100 г

яйцо куриное – 1 шт

пудра сахарная

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно смешать творог, подсластитель, ванилин, яйцо, сметану. Все перемешать до однородной консистенции.

2. Далее нужно подготовить лаваш, а именно нарезать его полосками.

3. На этом этапе следует выложить немного начинки на полоску лаваша и завернуть все в виде рулетика.

4. Рулетики, что получились, нужно смазать яйцом. Выпекать при температуре 180-190 градусов 15-20 минут.

5. Готовые рулетики перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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