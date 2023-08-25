Сладкие рулетики с творогом за 15 минут на перекус: готовятся из лаваша
Кисломолочный творог и лаваш – это основа для приготовления сладких рулетиков, которые идеально подойдут для завтрака, перекуса и просто на десерт к чаю. В то же время, начинка у блюда может быть как соленая, так и сладкая. Самое важное, что рулетики готовятся за считанные минуты – всего 15-20 минут.
В одном из блогов о спорте и питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт сладких рулетиков с творогом, которые вы легко приготовите из лаваша.
Ингредиенты:
- творог – 460 г
- подсластитель
- ванилин – 1 ч. л.
- яйца – 1 шт
- сметана – 1 ст. л.
- лаваш – 100 г
- яйцо куриное – 1 шт
- пудра сахарная
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно смешать творог, подсластитель, ванилин, яйцо, сметану. Все перемешать до однородной консистенции.
2. Далее нужно подготовить лаваш, а именно нарезать его полосками.
3. На этом этапе следует выложить немного начинки на полоску лаваша и завернуть все в виде рулетика.
4. Рулетики, что получились, нужно смазать яйцом. Выпекать при температуре 180-190 градусов 15-20 минут.
5. Готовые рулетики перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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