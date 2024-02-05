Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
147
Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

Если вы любите именно сладкие вареники – обязательно сделайте шоколадное тесто для них. Вкус изделий вас приятно удивит. А для начинки отлично подойдут традиционные вишни, а также кисломолочный творог.

Идея приготовления шоколадных вареников с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Алины с ником aal_pck в Instagram. Такие вареники можно приготовить на Масленицу.

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

Ингредиенты для теста:

  • 260 г муки
  • 15 г какао
  • 180 г жидкости (молоко+вода)
Видео дня
  • 2 сл.л. масла
  • 0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г кисломолочного творога
  • 150 г вишни
  • сахар – по вкусу
  • 2 ч.л. крахмала

Способ приготовления:

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

1. Смешать все сухие ингридиенты (просеянную муку + какао).

2. Сделать посредине ямку, добавить масло и влить заранее кипяченое молоко с водой.

3. Быстро перемешать лопаткой/ложкой – заварить тесто.

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

4. Когда масса немного остынет – продолжить замешивать уже руками на рабочей поверхности примерно 5 минут.

5. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить 20 минут отдыхать.

6. Для начинки нужно превратить кисломолочный творог в пастообразное состояние и добавить сахар по вкусу.

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

7. Вишни порезать на кусочки и добавить 1 ч.л. сахара и 1-2 ч.л. крахмала.

8. Перемешать и убрать лишнюю влагу.

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

9. Далее раскатать тесто, вырезать кружочки, положить начинку и слепить вареник.

10. Варить в подсоленной воде.

Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить

11. Когда изделия всплывут – значит они готовы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты