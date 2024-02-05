Если вы любите именно сладкие вареники – обязательно сделайте шоколадное тесто для них. Вкус изделий вас приятно удивит. А для начинки отлично подойдут традиционные вишни, а также кисломолочный творог.

Идея приготовления шоколадных вареников с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Алины с ником aal_pck в Instagram. Такие вареники можно приготовить на Масленицу.

Ингредиенты для теста:

260 г муки

15 г какао

180 г жидкости (молоко+вода)

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2 сл.л. масла

0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

200 г кисломолочного творога

150 г вишни

сахар – по вкусу

2 ч.л. крахмала

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингридиенты (просеянную муку + какао).

2. Сделать посредине ямку, добавить масло и влить заранее кипяченое молоко с водой.

3. Быстро перемешать лопаткой/ложкой – заварить тесто.

4. Когда масса немного остынет – продолжить замешивать уже руками на рабочей поверхности примерно 5 минут.

5. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить 20 минут отдыхать.

6. Для начинки нужно превратить кисломолочный творог в пастообразное состояние и добавить сахар по вкусу.

7. Вишни порезать на кусочки и добавить 1 ч.л. сахара и 1-2 ч.л. крахмала.

8. Перемешать и убрать лишнюю влагу.

9. Далее раскатать тесто, вырезать кружочки, положить начинку и слепить вареник.

10. Варить в подсоленной воде.

11. Когда изделия всплывут – значит они готовы.

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