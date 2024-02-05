Сладкие шоколадные вареники: с какой начинкой приготовить
Если вы любите именно сладкие вареники – обязательно сделайте шоколадное тесто для них. Вкус изделий вас приятно удивит. А для начинки отлично подойдут традиционные вишни, а также кисломолочный творог.
Идея приготовления шоколадных вареников с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Алины с ником aal_pck в Instagram. Такие вареники можно приготовить на Масленицу.
Ингредиенты для теста:
- 260 г муки
- 15 г какао
- 180 г жидкости (молоко+вода)
- 2 сл.л. масла
- 0,5 ч.л. соли
Ингредиенты для начинки:
- 200 г кисломолочного творога
- 150 г вишни
- сахар – по вкусу
- 2 ч.л. крахмала
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингридиенты (просеянную муку + какао).
2. Сделать посредине ямку, добавить масло и влить заранее кипяченое молоко с водой.
3. Быстро перемешать лопаткой/ложкой – заварить тесто.
4. Когда масса немного остынет – продолжить замешивать уже руками на рабочей поверхности примерно 5 минут.
5. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить 20 минут отдыхать.
6. Для начинки нужно превратить кисломолочный творог в пастообразное состояние и добавить сахар по вкусу.
7. Вишни порезать на кусочки и добавить 1 ч.л. сахара и 1-2 ч.л. крахмала.
8. Перемешать и убрать лишнюю влагу.
9. Далее раскатать тесто, вырезать кружочки, положить начинку и слепить вареник.
10. Варить в подсоленной воде.
11. Когда изделия всплывут – значит они готовы.
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