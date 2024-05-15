Сладкие жаренные пирожки с ягодами: рецепт удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сладкие жаренные пирожки с ягодами: рецепт удачного теста

Жареные пирожки можно готовить на тесте из молока и кефира. Для начинки можно использовать ягоды, яблоки, творогом, а также солеными – мясом, капустой, грибами.

Жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с ягодами, которые готовятся на кефире. 

Рецепт жареных пирожков
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Ингредиенты: 

  • кефир 400 мл (желательно теплый)
  • масло – 3 ст. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • 2 яйца

Начинка:

  • 500 г смородины + 100 г сахара + 25 г крахмала

Способ приготовления: 

1. Муку соединить с содой, хорошо перемешайте. 

Мука для приготовления теста

2. В отдельной миске перемешайте яйца кефир, сахар, соль, растительное масло и добавьте муку, перемешайте лопаткой и продолжайте перемешивать руками на поверхности. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дайте отдохнуть 15 минут под полотенцем.

Как правильно готовить тесто

3. Начинка: смешайте ягоды с сахаром и крахмалом, далее готовьте на сковороде постоянно перемешивая.

Ягодная начинка

4. Разделите тесто на равные части – по 50 г. Сформируйте шарики и каждый раскатайте в круглый пласт, заполните начинкой и хорошо защепите края.

Приготовление пирожков

5. Жарьте на разогретом масле с двух сторон, выкладывая пирожки швом вниз. Выложить на салфетку, чтобы они не были жирными. 

Готовые жареные пирожки

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