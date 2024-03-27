Чтобы не возиться с выпеканием сладких пирожков – их можно пожарить. Но для этого нужно сделать удачное тесто, чтобы оно было пышным и не впитывало масло. Лучшим вариантом будет использовать кефир.

Идея приготовления сладких жареных пирожков на кефире опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Для начинки отлично подойдут ягоды.

Ингредиенты:

мука – 550 г

кефир – 400 мл (желательно теплый)

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масло – 3 ст.л.

сода – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

яйца – 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

смородина – 500 г

сахар – 100 г

крахмал – 25 г

Способ приготовления:

1. Муку соединить с содой, хорошо перемешать.

2. В отдельной посуде перемешать яйца кефир, сахар, соль, растительное масло и добавить в муку или сделать углубление.

3. Перемешать лопаткой и продолжить перемешивать руками на поверхности.

4. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дать отдохнуть 15 минут под полотенцем.

5. Подготовить начинку. Я на сковороде готовила смородину с сахаром и крахмалом к загущению постоянно перемешивая.

6. Разделить пирожки на равные части по 50 грамм. Сформировать кружочки и каждый раскатать в круглый пласт – заполнить начинкой и хорошо защепить края.

7. Жарить на разогретом масле с двух сторон, выкладывая пирожки швом вниз.

8. Выложить на салфетку.

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