Сладкие жареные пирожки с ягодами: на каком тесте приготовить
Чтобы не возиться с выпеканием сладких пирожков – их можно пожарить. Но для этого нужно сделать удачное тесто, чтобы оно было пышным и не впитывало масло. Лучшим вариантом будет использовать кефир.
Идея приготовления сладких жареных пирожков на кефире опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Для начинки отлично подойдут ягоды.
Ингредиенты:
- мука – 550 г
- кефир – 400 мл (желательно теплый)
- масло – 3 ст.л.
- сода – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- яйца – 2 шт.
Ингредиенты для начинки:
- смородина – 500 г
- сахар – 100 г
- крахмал – 25 г
Способ приготовления:
1. Муку соединить с содой, хорошо перемешать.
2. В отдельной посуде перемешать яйца кефир, сахар, соль, растительное масло и добавить в муку или сделать углубление.
3. Перемешать лопаткой и продолжить перемешивать руками на поверхности.
4. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дать отдохнуть 15 минут под полотенцем.
5. Подготовить начинку. Я на сковороде готовила смородину с сахаром и крахмалом к загущению постоянно перемешивая.
6. Разделить пирожки на равные части по 50 грамм. Сформировать кружочки и каждый раскатать в круглый пласт – заполнить начинкой и хорошо защепить края.
7. Жарить на разогретом масле с двух сторон, выкладывая пирожки швом вниз.
8. Выложить на салфетку.
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