Сладкий борщ: лучший рецепт необычного блюда

Кто же не любит борщ, если он еще наваристый, густой и с приятным мясным вкусом. Но, если вам надоел традиционный – самое время приготовить это блюдо по новому и совсем неординарно.
Редакция FoodOboz предлагает вам попробовать сделать совершенно необычный – сладкий борщ, по очень легкому рецепту.
Ингредиенты:
Ингредиенты для приготовления сладкого борща
Вода – 1,5 л
Картофель – 5-6 шт.
Свекла – 2 шт.
Капуста – 300 г
Морковь – 2-3 шт.
Чернослив – 7-8 шт.
Лук зеленый – 1 пучок
Томатное пюре – 20-30 г
Сахар – 2-3 ст. л.
Лимонный сок – 2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом отварите чернослив около 5-10 минут, до готовности.
Овощи помойте, очистите от кожуры, картошку нарежьте крупным кубиком и отправьте в кастрюлю варится.
Сделайте пасировку: на крупной терке натрите морковь, свеклу, измельчите лук и обжарьте до готовности.
Нарежьте капусту и отправьте к картошке, варите до готовности.
В конце в кастрюлю добавьте пасировку, нарезаный чернослив, сахар, лимонный сок и подсолите по вкусу.
Варите еще около 5-7 минут, накройте крышкой, дайте хорошо настоятся и можно есть.
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