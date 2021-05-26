Сладкий борщ: лучший рецепт необычного блюда

Кто же не любит борщ, если он еще наваристый, густой и с приятным мясным вкусом. Но, если вам надоел традиционный – самое время приготовить это блюдо по новому и совсем неординарно.

Редакция FoodOboz предлагает вам попробовать сделать совершенно необычный – сладкий борщ, по очень легкому рецепту.

Борщ по новому рецепту

Ингредиенты:

Ингредиенты для приготовления сладкого борща

Вода – 1,5 л

Картофель – 5-6 шт.

Свекла – 2 шт.

Капуста – 300 г

Морковь – 2-3 шт.

Чернослив – 7-8 шт.

Лук зеленый – 1 пучок

Томатное пюре – 20-30 г

Сахар – 2-3 ст. л.

Лимонный сок – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

​​​​​​​ Способ приготовления:

Первым делом отварите чернослив около 5-10 минут, до готовности. Овощи помойте, очистите от кожуры, картошку нарежьте крупным кубиком и отправьте в кастрюлю варится. Сделайте пасировку: на крупной терке натрите морковь, свеклу, измельчите лук и обжарьте до готовности. Нарежьте капусту и отправьте к картошке, варите до готовности. В конце в кастрюлю добавьте пасировку, нарезаный чернослив, сахар, лимонный сок и подсолите по вкусу. Варите еще около 5-7 минут, накройте крышкой, дайте хорошо настоятся и можно есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить холодный борщ так, чтобы он был сытным, вкусным и легким.

Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился рецептом настоящего, вкусного, наваристого, весеннего зеленого борща.

Ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился рецептом домашнего рагу, которое очень легко и быстро готовится.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram