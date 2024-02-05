Сладкий императорский омлет кайзершмаррн: звезда австрийской кухни
По легенде Франц Иосиф, император Австро-Венгрии, путешествуя к своему дворцу остановился на обед у небогатого фермера. Тот, в свою очередь, решил накормить императора блинами, но так переживал, что не смог нормально их перевернуть. Единственное, что к тому времени вышло у фермера, это красиво выложить неудачные блины на тарелку. Такая интерпретация настолько понравилась императору, что он решил добавить ее в собственное меню.
Также существуют и другие теории происхождения легендарного блюда кайзершмаррн. Однако вывод один: блюдо имеет давнюю историю и собственный характер. Рецептом императорского омлета в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke.
Ингредиенты на три порции
- Яйца – 3 шт
- Мука – 100 гр
- Молоко – 250 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло для жарки
Способ приготовления
1. Белки отделяем от желтков.
2. Желтки взбиваем вместе с сахаром, затем добавляем молоко и начинаем постепенно вводить муку.
3. Белки взбиваем до пиков и вводим в желтки.
4. Обжариваем на разогретой на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки.
5. Переворачиваем и сразу разламываем лопаткой на части. Жарим до готовности.
6. Подавать императорский омлет нужно с вареньем, сметаной или кленовым сиропом.
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