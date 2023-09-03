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Сладкий омлет, банановое мороженое и горячий шоколад: 3 десерта, которые можно приготовить за 5 минут
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Від цих рецептів точно будуть в захваті діти, але й дорослим вони можуть подарувати затишок та неабияке задоволення. А головне, що кожен з них можна приготувати буквально за 5 хвилин.
Солодкий омлет зі згущеним молоком
Інгредієнти:
Яйця – 2 шт.
Згущене молоко – 100 г
Молоко – 100 г
Печиво мигдалеве – 30 г (за бажання)
Молочний шоколад – 30 г (за бажання)
Масло вершкове – 20 г
Як готувати:
- Розбийте в миску яйця та збийте їх вінчиком. Додайте згущене молоко і перемішайте.
- Долийте до яєчної маси трошки молока – маса має бути густою, тож молока потрібно зовсім небагато.
- На теплій пательні розтопіть вершкове масло, зробіть вогонь низьким, вилийте суміш, накрийте пательню кришкою і залиште омлет пектися. Не перегортайте його!
- Омлет майже пропікся, залишилося трошки рідкої маси всередині? Час додавати начинку! Це може бути, що завгодно. Наприклад, крихти мигдалевого печива та шматочки молочного шоколаду.
Бананове морозиво
Інгредієнти:
Банани – 5-7 шт
Мигдальне молоко – 200 мл
Цукор – 50 г
Як готувати:
- Заздалегідь почистіть, поріжте банани, викладіть їх у пакет і заморозьте.
- Дістаньте банани з морозильної камери, викладіть у глибоку тарілку, додайте цукор і мигдальне молоко і збийте до однорідного стану.
- Готове морозиво можна прикрасити збитими вершками.
Гарячий шоколад
Інгредієнти:
Вершки 30% - 250 г
Цукор – 35 г
Какао-порошок – 200 г
Молоко – 700 г
Як готувати:
- Зробіть збиті вершки: поєднайте вершки з цукром та блендером доведіть до стану, коли збита маса не виливатиметься з місткості.
- Тепер у каструлю висипте какао, цукор та молоко. Вінчиком перемішайте та оцініть текстуру. Зазвичай з якісного какао гарячий шоколад виходить густий, кремовий – такий, яким він і має бути. Якщо не виходить, можна додати в масу трохи борошна, щоб покращити текстуру.
- На мінімальному вогні заваріть шоколад. Постійно помішуйте. Гарячий шоколад готовий, коли він став густим та глянцевим.
- Вилийте порцію шоколаду у високу склянку та прикрасьте збитими вершками.
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