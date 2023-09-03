Сладкий омлет, банановое мороженое и горячий шоколад: 3 десерта, которые можно приготовить за 5 минут

Від цих рецептів точно будуть в захваті діти, але й дорослим вони можуть подарувати затишок та неабияке задоволення. А головне, що кожен з них можна приготувати буквально за 5 хвилин.

Солодкий омлет зі згущеним молоком

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Згущене молоко – 100 г

Молоко – 100 г

Печиво мигдалеве – 30 г (за бажання)

Молочний шоколад – 30 г (за бажання)

Масло вершкове – 20 г

Як готувати:

Розбийте в миску яйця та збийте їх вінчиком. Додайте згущене молоко і перемішайте. Долийте до яєчної маси трошки молока – маса має бути густою, тож молока потрібно зовсім небагато. На теплій пательні розтопіть вершкове масло, зробіть вогонь низьким, вилийте суміш, накрийте пательню кришкою і залиште омлет пектися. Не перегортайте його! Омлет майже пропікся, залишилося трошки рідкої маси всередині? Час додавати начинку! Це може бути, що завгодно. Наприклад, крихти мигдалевого печива та шматочки молочного шоколаду.

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Бананове морозиво

Інгредієнти:

Банани – 5-7 шт

Мигдальне молоко – 200 мл

Цукор – 50 г

Як готувати:

Заздалегідь почистіть, поріжте банани, викладіть їх у пакет і заморозьте. Дістаньте банани з морозильної камери, викладіть у глибоку тарілку, додайте цукор і мигдальне молоко і збийте до однорідного стану. Готове морозиво можна прикрасити збитими вершками.

Гарячий шоколад

Інгредієнти:

Вершки 30% - 250 г

Цукор – 35 г

Какао-порошок – 200 г

Молоко – 700 г

Як готувати:

Зробіть збиті вершки: поєднайте вершки з цукром та блендером доведіть до стану, коли збита маса не виливатиметься з місткості. Тепер у каструлю висипте какао, цукор та молоко. Вінчиком перемішайте та оцініть текстуру. Зазвичай з якісного какао гарячий шоколад виходить густий, кремовий – такий, яким він і має бути. Якщо не виходить, можна додати в масу трохи борошна, щоб покращити текстуру. На мінімальному вогні заваріть шоколад. Постійно помішуйте. Гарячий шоколад готовий, коли він став густим та глянцевим. Вилийте порцію шоколаду у високу склянку та прикрасьте збитими вершками.