Сладкий осенний пирог с грушами к чаю: как приготовить пышную выпечку
Сезонная сочная груша – это отличный фрукт для того, чтобы приготовить пирог к чаю. Начинка получается очень сочной и сладкой. А если воспользоваться следующей технологией – вы сможете сделать еще очень пышное и воздушное тесто.
Идея приготовления сладкого грушевого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. Технология очень бюджетная.
Ингредиенты:
- груши – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 110 г
- мука – 240-250 г
- разрыхлитель – 1 ч.л. (с горкой)
- ваниль – 1 п.
- соль – щепотка
- коричневый сахар – 150 г
- сливочное масло – 70 г
Способ приготовления:
1. Сразу нарезать груши, чтобы были готовы (тоненькими полукольцами).
2. Приготовить карамельную основу.
3. Для этого соединить сахар и масло, довести до кипения и снять с огня. (Сахар должен растопиться).
4. Вылить эту массу в форму для выпечки и положить сверху груши.
5. Для теста в отдельной миске соединить сливочное масло и сахар, взбивать 3 минуты.
6. Дальше по одному добавить яйца, еще раз хорошо все взбить.
7. В полученную массу добавить соль, ваниль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
8. Далее постепенно добавить муку и все хорошо перемешать лопаткой.
9. Тесто выложить в форму и разровнять.
10. Пирог отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45 минут (ориентироваться на свою духовку).
11. Вынуть пирог из духовки и дать остыть в форме минут 20.
12. Затем открыть форму, чтобы пирог отошел от стен и перевернуть его на тарелку.
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