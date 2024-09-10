Сезонная сочная груша – это отличный фрукт для того, чтобы приготовить пирог к чаю. Начинка получается очень сочной и сладкой. А если воспользоваться следующей технологией – вы сможете сделать еще очень пышное и воздушное тесто.

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Идея приготовления сладкого грушевого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. Технология очень бюджетная.

Ингредиенты:

груши – 2 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 110 г

мука – 240-250 г

разрыхлитель – 1 ч.л. (с горкой)

ваниль – 1 п.

соль – щепотка

коричневый сахар – 150 г

сливочное масло – 70 г

Способ приготовления:

1. Сразу нарезать груши, чтобы были готовы (тоненькими полукольцами).

2. Приготовить карамельную основу.

3. Для этого соединить сахар и масло, довести до кипения и снять с огня. (Сахар должен растопиться).

4. Вылить эту массу в форму для выпечки и положить сверху груши.

5. Для теста в отдельной миске соединить сливочное масло и сахар, взбивать 3 минуты.

6. Дальше по одному добавить яйца, еще раз хорошо все взбить.

7. В полученную массу добавить соль, ваниль и разрыхлитель, тщательно перемешать.

8. Далее постепенно добавить муку и все хорошо перемешать лопаткой.

9. Тесто выложить в форму и разровнять.

10. Пирог отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45 минут (ориентироваться на свою духовку).

11. Вынуть пирог из духовки и дать остыть в форме минут 20.

12. Затем открыть форму, чтобы пирог отошел от стен и перевернуть его на тарелку.

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