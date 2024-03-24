Продолжается пасхальный пост. В этот период следует отказаться от всех продуктов животного происхождения. Но если очень хочется сладкой выпечки с чаем – воспользуйтесь следующим вариантом. Бисквит получается очень пышным и нежным.

Идея приготовления постного бисквитного торта опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Для основания можно выбрать сок или компот.

Ингредиенты:

мука – 380 г

сахар – 150 г

сок или компот – 300 мл

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сода – 1 ч.л.

уксус – 2 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

масло – 90 мл.

Ингредиенты для крема:

бананы – 3 шт.

апельсиновый сок – 50 мл

сахар – 100 г

шоколад черный – 150 г

Способ приготовления:

1. Для бисквита смешать сок, сахар и масло венчиком.

2. Постепенно вмешивать венчиком муку. Добавляем соду, соль и уксус, перемешиваем. Выпекаем 45-50 мин при 180 градусах.

3. Дать бисквиту полностью остыть.

4. Разрезать на 2-3 части. Верхушку срезать, измельчить ее на крошку для декора.

5. Для крема взбить бананы, сахар и сок блендером.

6. В кастрюльке довести эту массу до кипения, варить 2-3 минуты, помешивая.

7. Снять с огня.

8. Шоколад измельчить и добавить в крем, вымешать до однородности.

9. Накрыть пленкой и охладить в холодильнике.

10. Смазать коржи кремом, украсить крошкой и орешками.

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