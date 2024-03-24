Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить
Продолжается пасхальный пост. В этот период следует отказаться от всех продуктов животного происхождения. Но если очень хочется сладкой выпечки с чаем – воспользуйтесь следующим вариантом. Бисквит получается очень пышным и нежным.
Идея приготовления постного бисквитного торта опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Для основания можно выбрать сок или компот.
Ингредиенты:
- мука – 380 г
- сахар – 150 г
- сок или компот – 300 мл
- сода – 1 ч.л.
- уксус – 2 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
- масло – 90 мл.
Ингредиенты для крема:
- бананы – 3 шт.
- апельсиновый сок – 50 мл
- сахар – 100 г
- шоколад черный – 150 г
Способ приготовления:
1. Для бисквита смешать сок, сахар и масло венчиком.
2. Постепенно вмешивать венчиком муку. Добавляем соду, соль и уксус, перемешиваем. Выпекаем 45-50 мин при 180 градусах.
3. Дать бисквиту полностью остыть.
4. Разрезать на 2-3 части. Верхушку срезать, измельчить ее на крошку для декора.
5. Для крема взбить бананы, сахар и сок блендером.
6. В кастрюльке довести эту массу до кипения, варить 2-3 минуты, помешивая.
7. Снять с огня.
8. Шоколад измельчить и добавить в крем, вымешать до однородности.
9. Накрыть пленкой и охладить в холодильнике.
10. Смазать коржи кремом, украсить крошкой и орешками.
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