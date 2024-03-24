Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

Продолжается пасхальный пост. В этот период следует отказаться от всех продуктов животного происхождения. Но если очень хочется сладкой выпечки с чаем – воспользуйтесь следующим вариантом. Бисквит получается очень пышным и нежным.

Идея приготовления постного бисквитного торта опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Для основания можно выбрать сок или компот.

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • мука – 380 г
  • сахар – 150 г
  • сок или компот – 300 мл
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  • сода – 1 ч.л.
  • уксус – 2 ч.л.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • масло – 90 мл.

Ингредиенты для крема:

  • бананы – 3 шт.
  • апельсиновый сок – 50 мл
  • сахар – 100 г
  • шоколад черный – 150 г

Способ приготовления:

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

1. Для бисквита смешать сок, сахар и масло венчиком.

2. Постепенно вмешивать венчиком муку. Добавляем соду, соль и уксус, перемешиваем. Выпекаем 45-50 мин при 180 градусах.

3. Дать бисквиту полностью остыть.

4. Разрезать на 2-3 части. Верхушку срезать, измельчить ее на крошку для декора.

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

5. Для крема взбить бананы, сахар и сок блендером.

6. В кастрюльке довести эту массу до кипения, варить 2-3 минуты, помешивая.

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

7. Снять с огня.

8. Шоколад измельчить и добавить в крем, вымешать до однородности.

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

9. Накрыть пленкой и охладить в холодильнике.

10. Смазать коржи кремом, украсить крошкой и орешками.

Сладкий шоколадный пирог, который можно в пост: из чего приготовить

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