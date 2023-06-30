Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

Если вы хотите приготовить для семьи вкусный десерт – это не обязательно должен быть многослойный бисквитный торт. Удачной идеей будет сделать хрустящий тарт с заварным кремом. Для начинки отлично подойдет сезонная клубника.

Идея приготовления клубничного тарта с заварным кремом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником recepty_przepisy в Instagram. Нежный крем и хрустящее тесто очень удачно сочетаются между собой.

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

Ингредиенты для теста:

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  • 250 г муки
  • 120 г холодного масла
  • 60 г сахарной пудры
  • щепотка соли
  • 1 яйцо

Ингредиенты для крема:

  • 500 мл молока
  • 60 г ванильного пудинга или 40 г кукурузного крахмала и 20 г муки
  • 80 г сахара
  • 15 г ванильного сахара
  • 60 г масла

Дополнительные ингредиенты:

  • клубника
  • листья мяты

Способ приготовления теста:

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

1. К муке добавить нарезанное на кубики холодное масло, перетереть руками в крошку.

2. Насыпать сахарную пудру и соль, добавить яйцо.

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

3. Быстро замесить тесто.

4. Завернуть в пленку и поставить в морозильную камеру на 30 минут.

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

5. Для крема в сотейнике соединяем 400 мл молока, сахар, ванильный сахар, ставим на огонь.

6. К остальному молоку добавляем пудинг/крахмал и вымешиваем до однородности.

7. Эту смесь льем в кипящее молоко, постоянно помешивая, варим до загустения.

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

8. В конце добавляем мягкое масло, вымешиваем до однородности.

9. Прикрываем пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры.

10. Тесто раскатываем в круг, перекладываем в форму (28 см) для тарта.

Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов

11. Разравниваем и забираем остатки теста.

12. Делаем проколы вилкой, застилаем пергамент и засыпаем горох или другой груз.

13. Выпекаем при температуре 190 градусов 20 минут.

14. Забираем груз и выпекаем еще 15-20 минут до румяности.

15. Тарт охлаждаем, сверху выкладываем крем, разравниваем.

16. Выкладываем клубнику и мяту.

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