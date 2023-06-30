Сладкий тарт с клубникой и заварным кремом: вкуснее любых тортов
Если вы хотите приготовить для семьи вкусный десерт – это не обязательно должен быть многослойный бисквитный торт. Удачной идеей будет сделать хрустящий тарт с заварным кремом. Для начинки отлично подойдет сезонная клубника.
Идея приготовления клубничного тарта с заварным кремом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником recepty_przepisy в Instagram. Нежный крем и хрустящее тесто очень удачно сочетаются между собой.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 120 г холодного масла
- 60 г сахарной пудры
- щепотка соли
- 1 яйцо
Ингредиенты для крема:
- 500 мл молока
- 60 г ванильного пудинга или 40 г кукурузного крахмала и 20 г муки
- 80 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- 60 г масла
Дополнительные ингредиенты:
- клубника
- листья мяты
Способ приготовления теста:
1. К муке добавить нарезанное на кубики холодное масло, перетереть руками в крошку.
2. Насыпать сахарную пудру и соль, добавить яйцо.
3. Быстро замесить тесто.
4. Завернуть в пленку и поставить в морозильную камеру на 30 минут.
5. Для крема в сотейнике соединяем 400 мл молока, сахар, ванильный сахар, ставим на огонь.
6. К остальному молоку добавляем пудинг/крахмал и вымешиваем до однородности.
7. Эту смесь льем в кипящее молоко, постоянно помешивая, варим до загустения.
8. В конце добавляем мягкое масло, вымешиваем до однородности.
9. Прикрываем пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры.
10. Тесто раскатываем в круг, перекладываем в форму (28 см) для тарта.
11. Разравниваем и забираем остатки теста.
12. Делаем проколы вилкой, застилаем пергамент и засыпаем горох или другой груз.
13. Выпекаем при температуре 190 градусов 20 минут.
14. Забираем груз и выпекаем еще 15-20 минут до румяности.
15. Тарт охлаждаем, сверху выкладываем крем, разравниваем.
16. Выкладываем клубнику и мяту.
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