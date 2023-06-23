Сладкий тертый пирог, который не навредит фигуре: чем заменить традиционные компоненты
Традиционный тертый пирог – достаточно калорийный десерт. Готовится с добавлением большого количества муки и сливочного масла. Но если вы предпочитаете более диетические блюда – воспользуйтесь следующей технологией.
Идеей приготовления диетического тертого пирога, который не навредит фигуре, поделилась нутрициолог с ником dorinellla в Instagram. Для начинки можно использовать любые сезонные фрукты или ягоды.
Ингредиенты для теста на одну порцию:
- овсяная мука (но если есть возможность, то возьмите обычную овсянку и измельчите ее в блендере – так гораздо лучше) – 250 г.
- кокосовый сахар – 90 г.
- кокосовое масло (подсолнечное) – 50 г.
- вода – 60 г.
- соль – несколько щепоток
- лимонная цедра – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- абрикос замороженный или любая ягода – 300 г.
- лимонный сок – 1/2 стакана
- кукурузный крахмал – 2-4 ст.л.
- ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
- кокосовый сахар – 75 г.
Способ приготовления:
1. В миске смешайте масло, сахар, цедру, ваниль и воду. Хорошо перемешайте, пока сахар не растворится.
2. В другую миску просейте овсяную муку, соль и разрыхлитель.
3. Соедините смеси и начните замешивать тесто руками (1-2 минуты).
4. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
5. Форму 15-18 см., смажьте растительным маслом и присыпьте небольшим количеством муки.
6. Раскатайте и распределите тесто по форме.
7. В тесте сделайте проколы вилкой.
8. Выложите начинку и присыпьте остатками теста (потрите ее сверху руками).
9. Поставьте в разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.
10. Достаньте и дайте полностью остыть.
11. Для начинки доведите до кипения ягоды с сахаром, а затем добавьте растворенный крахмал. Вы можете добавить его больше при необходимости. Начинка должна быть достаточно вязкой,
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