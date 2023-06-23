Традиционный тертый пирог – достаточно калорийный десерт. Готовится с добавлением большого количества муки и сливочного масла. Но если вы предпочитаете более диетические блюда – воспользуйтесь следующей технологией.

Идеей приготовления диетического тертого пирога, который не навредит фигуре, поделилась нутрициолог с ником dorinellla в Instagram. Для начинки можно использовать любые сезонные фрукты или ягоды.

Ингредиенты для теста на одну порцию:

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овсяная мука (но если есть возможность, то возьмите обычную овсянку и измельчите ее в блендере – так гораздо лучше) – 250 г.

кокосовый сахар – 90 г.

кокосовое масло (подсолнечное) – 50 г.

вода – 60 г.

соль – несколько щепоток

лимонная цедра – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

абрикос замороженный или любая ягода – 300 г.

лимонный сок – 1/2 стакана

кукурузный крахмал – 2-4 ст.л.

ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

кокосовый сахар – 75 г.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте масло, сахар, цедру, ваниль и воду. Хорошо перемешайте, пока сахар не растворится.

2. В другую миску просейте овсяную муку, соль и разрыхлитель.

3. Соедините смеси и начните замешивать тесто руками (1-2 минуты).

4. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут.

5. Форму 15-18 см., смажьте растительным маслом и присыпьте небольшим количеством муки.

6. Раскатайте и распределите тесто по форме.

7. В тесте сделайте проколы вилкой.

8. Выложите начинку и присыпьте остатками теста (потрите ее сверху руками).

9. Поставьте в разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.

10. Достаньте и дайте полностью остыть.

11. Для начинки доведите до кипения ягоды с сахаром, а затем добавьте растворенный крахмал. Вы можете добавить его больше при необходимости. Начинка должна быть достаточно вязкой,

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