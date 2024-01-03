Домашнее печенье – идеальный десерт для семейного чаепития. Готовится быстро, а выходит очень вкусно. Особенно, если это печенье "Бублики" в пудре.

Идея приготовления печенья "Бублики" опубликована на странице фудблогера Елены Горкуши (the_best_ukrainian_recipes) в Instagram. Для выпечки понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

0,5 кг.масла

0,5 л сметаны

8 стаканов муки

250 грамм сахарной пудры (для посыпки)

Видео дня

Способ приготовления:

1. Масло размягчить при комнатной температуре.

2. Растереть с мукой, добавить сметану, замесить тесто, поставить на холод на 2 часа (накрыв пленкой).

3. Сформировать печенье (желательно с дырочкой – так легче потом обваливать в пудре).

4. Выпекать при температуре 180 градусах 15-20 минут.

5. Еще горячими обвалять в пудре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: