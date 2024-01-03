Сладкое печенье "Бублики" в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сладкое печенье 'Бублики' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

Домашнее печенье – идеальный десерт для семейного чаепития. Готовится быстро, а выходит очень вкусно. Особенно, если это печенье "Бублики" в пудре.

Идея приготовления печенья "Бублики" опубликована на странице фудблогера Елены Горкуши (the_best_ukrainian_recipes) в Instagram. Для выпечки понадобится всего 4 ингредиента.

Сладкое печенье ''Бублики'' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • 0,5 кг.масла
  • 0,5 л сметаны
  • 8 стаканов муки
  • 250 грамм сахарной пудры (для посыпки)
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Способ приготовления:

Сладкое печенье ''Бублики'' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

1. Масло размягчить при комнатной температуре.

2. Растереть с мукой, добавить сметану, замесить тесто, поставить на холод на 2 часа (накрыв пленкой).

Сладкое печенье ''Бублики'' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

3. Сформировать печенье (желательно с дырочкой – так легче потом обваливать в пудре).

Сладкое печенье ''Бублики'' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

4. Выпекать при температуре 180 градусах 15-20 минут.

5. Еще горячими обвалять в пудре.

Сладкое печенье ''Бублики'' в пудре: понадобится всего 4 ингредиента

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