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Сладкое печенье "Бублики" в пудре: понадобится всего 4 ингредиента
Домашнее печенье – идеальный десерт для семейного чаепития. Готовится быстро, а выходит очень вкусно. Особенно, если это печенье "Бублики" в пудре.
Идея приготовления печенья "Бублики" опубликована на странице фудблогера Елены Горкуши (the_best_ukrainian_recipes) в Instagram. Для выпечки понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- 0,5 кг.масла
- 0,5 л сметаны
- 8 стаканов муки
- 250 грамм сахарной пудры (для посыпки)
Способ приготовления:
1. Масло размягчить при комнатной температуре.
2. Растереть с мукой, добавить сметану, замесить тесто, поставить на холод на 2 часа (накрыв пленкой).
3. Сформировать печенье (желательно с дырочкой – так легче потом обваливать в пудре).
4. Выпекать при температуре 180 градусах 15-20 минут.
5. Еще горячими обвалять в пудре.
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