Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить
Вы точно удивите свою вторую половину в День Валентина, если приготовите такой десерт. Это будет незаурядное проявление внимания, потому что вы сделаете блюдо своими руками. Выйдет еще и очень вкусно, если соединить розовое вино и малину.
Идею приготовления праздничного десерта с вином и малиной ко Дню всех влюбленных поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Торт будет в виде сердца.
Ингредиенты для бисквита:
- 90 г белка
- 60 г сахара
- 30 г кокосовой стружки (мелкий)
- 40 г сахарной пудры
- 20 г муки
Ингредиенты для мусса:
- 200 г полусладкого розового вина
- 10 г желатина + 50 мл воды
- 60 г белка
- 60 г сахара
- 200 мл сливок (30-35%)
Ингредиенты для малинового мармелада:
- 150 мл полусладкого розового вина
- 20 г сахара
- 8 г желатина + 40 мл воды
- 150 г малины (замороженной)
Способ приготовления:
1. Взбейте белок, добавьте сахар.
2. Все сбейте до стойких пиков.
3. Смешайте кокосовую стружку, муку и сахарную пудру.
4. Добавьте к белку, перемешайте.
5. Застелить форму 21 см на 20 пергаментом.
6. Выпекайте бисквит при температуре 175 градусов 20 минут, охладите.
7. Для мусса на розовом вине прокипятить напиток 1-2 минуты.
8. Залейте желатин прохладной водой на 10 минут, добавьте желатиновую массу к горячему вину, добавьте взбитый белок с сахаром.
9. Добавьте сливки, взбитые до мягких пиков, перемешайте.
10. Достаньте бисквит из формы, уберите пергамент. Поставьте на презентационную тарелку с бортом от формы ацетатной пленкой.
11. Залейте мусс, поставьте в холодильник на 2 часа.
12. Для малинового пласта прокипятите вино с сахаром 1-2 минуты, добавьте подготовленный желатин.
13. Добавьте замороженную малину.
14. Вылейте мармелад на стабилизированный мусс.
15. Поставьте в холодильник на 3 часа.
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