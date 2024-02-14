Вы точно удивите свою вторую половину в День Валентина, если приготовите такой десерт. Это будет незаурядное проявление внимания, потому что вы сделаете блюдо своими руками. Выйдет еще и очень вкусно, если соединить розовое вино и малину.

Идею приготовления праздничного десерта с вином и малиной ко Дню всех влюбленных поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Торт будет в виде сердца.

Ингредиенты для бисквита:

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90 г белка

60 г сахара

30 г кокосовой стружки (мелкий)

40 г сахарной пудры

20 г муки

Ингредиенты для мусса:

200 г полусладкого розового вина

10 г желатина + 50 мл воды

60 г белка

60 г сахара

200 мл сливок (30-35%)

Ингредиенты для малинового мармелада:

150 мл полусладкого розового вина

20 г сахара

8 г желатина + 40 мл воды

150 г малины (замороженной)

Способ приготовления:

1. Взбейте белок, добавьте сахар.

2. Все сбейте до стойких пиков.

3. Смешайте кокосовую стружку, муку и сахарную пудру.

4. Добавьте к белку, перемешайте.

5. Застелить форму 21 см на 20 пергаментом.

6. Выпекайте бисквит при температуре 175 градусов 20 минут, охладите.

7. Для мусса на розовом вине прокипятить напиток 1-2 минуты.

8. Залейте желатин прохладной водой на 10 минут, добавьте желатиновую массу к горячему вину, добавьте взбитый белок с сахаром.

9. Добавьте сливки, взбитые до мягких пиков, перемешайте.

10. Достаньте бисквит из формы, уберите пергамент. Поставьте на презентационную тарелку с бортом от формы ацетатной пленкой.

11. Залейте мусс, поставьте в холодильник на 2 часа.

12. Для малинового пласта прокипятите вино с сахаром 1-2 минуты, добавьте подготовленный желатин.

13. Добавьте замороженную малину.

14. Вылейте мармелад на стабилизированный мусс.

15. Поставьте в холодильник на 3 часа.

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