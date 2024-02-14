Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

Вы точно удивите свою вторую половину в День Валентина, если приготовите такой десерт. Это будет незаурядное проявление внимания, потому что вы сделаете блюдо своими руками. Выйдет еще и очень вкусно, если соединить розовое вино и малину.

Идею приготовления праздничного десерта с вином и малиной ко Дню всех влюбленных поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Торт будет в виде сердца.

Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

Ингредиенты для бисквита:

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  • 90 г белка
  • 60 г сахара
  • 30 г кокосовой стружки (мелкий)
  • 40 г сахарной пудры
  • 20 г муки

Ингредиенты для мусса:

  • 200 г полусладкого розового вина
  • 10 г желатина + 50 мл воды
  • 60 г белка
  • 60 г сахара
  • 200 мл сливок (30-35%)

Ингредиенты для малинового мармелада:

  • 150 мл полусладкого розового вина
  • 20 г сахара
  • 8 г желатина + 40 мл воды
  • 150 г малины (замороженной)

Способ приготовления:

Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

1. Взбейте белок, добавьте сахар.

2. Все сбейте до стойких пиков.

3. Смешайте кокосовую стружку, муку и сахарную пудру.

Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

4. Добавьте к белку, перемешайте.

5. Застелить форму 21 см на 20 пергаментом.

6. Выпекайте бисквит при температуре 175 градусов 20 минут, охладите.

Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

7. Для мусса на розовом вине прокипятить напиток 1-2 минуты.

8. Залейте желатин прохладной водой на 10 минут, добавьте желатиновую массу к горячему вину, добавьте взбитый белок с сахаром.

9. Добавьте сливки, взбитые до мягких пиков, перемешайте.

Сладкое сердце в День Валентина: из чего приготовить

10. Достаньте бисквит из формы, уберите пергамент. Поставьте на презентационную тарелку с бортом от формы ацетатной пленкой.

11. Залейте мусс, поставьте в холодильник на 2 часа.

12. Для малинового пласта прокипятите вино с сахаром 1-2 минуты, добавьте подготовленный желатин.

13. Добавьте замороженную малину.

14. Вылейте мармелад на стабилизированный мусс.

15. Поставьте в холодильник на 3 часа.

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