Сливочная запеканка из цветной капусты с сыром для ужина: элементарный рецепт
Цветная капуста – вкусный и полезный овощ, из которого можно варить супы, а также ее можно запекать, а также жарить в кляре, делать салаты, котлеты и даже "стейк". Стоит отметить, что она будет идеальным продуктов для сытной запеканки.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из цветной капусты, сыра и сливок, которая станет идеальным вариантом ужина.
Ингредиенты:
цветная капуста – 1 шт.
сливочное масло – 30 г
мука – 30 г
твердый сыр – 100 г
мускатный орех – щепотка
перец, соль – по вкусу
1. Капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде.
2. В сотейнике растопите масло и обжарьте муку.
3. Постепенно туда влейте молоко и тщательно помешайте, чтобы не было комочков.
4. Посолите, добавьте мускатный орех, перемешайте и дайте немного оставить, чтобы соус загустел.
5. Капусту переложите в форму, полейте соусом и посыпьте натертым сыром.
6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.
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