Сливочная запеканка из цветной капусты с сыром для ужина: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Вкусная запеканка

Цветная капуста – вкусный и полезный овощ, из которого можно варить супы, а также ее можно запекать, а также жарить в кляре, делать салаты, котлеты и даже "стейк". Стоит отметить, что она будет идеальным продуктов для сытной запеканки.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из цветной капусты, сыра и сливок, которая станет идеальным вариантом ужина.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт.

Цветная капуста
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  • сливочное масло – 30 г

Сливочное масло

  • мука – 30 г

Мука для блюда

  • твердый сыр – 100 г

  • мускатный орех – щепотка

Специи для запеканки

  • перец, соль – по вкусу

1. Капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде.

Приготовление капусты

2. В сотейнике растопите масло и обжарьте муку.

Что приготовить из цветной капусты

3. Постепенно туда влейте молоко и тщательно помешайте, чтобы не было комочков.

Вкусная запеканка из цветной капусты

4. Посолите, добавьте мускатный орех, перемешайте и дайте немного оставить, чтобы соус загустел.

Капуста в соусе

5. Капусту переложите в форму, полейте соусом и посыпьте натертым сыром.

Готовая запеканка

6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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