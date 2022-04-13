Цветная капуста – вкусный и полезный овощ, из которого можно варить супы, а также ее можно запекать, а также жарить в кляре, делать салаты, котлеты и даже "стейк". Стоит отметить, что она будет идеальным продуктов для сытной запеканки.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из цветной капусты, сыра и сливок, которая станет идеальным вариантом ужина.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

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сливочное масло – 30 г

мука – 30 г

твердый сыр – 100 г

мускатный орех – щепотка

перец, соль – по вкусу

1. Капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде.

2. В сотейнике растопите масло и обжарьте муку.

3. Постепенно туда влейте молоко и тщательно помешайте, чтобы не было комочков.

4. Посолите, добавьте мускатный орех, перемешайте и дайте немного оставить, чтобы соус загустел.

5. Капусту переложите в форму, полейте соусом и посыпьте натертым сыром.

6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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