Сливочное масло или маргарин – что полезнее: эксперты удивили ответом

Очень часто масло или маргарин используют в выпечке, они становятся основой для жарки и составляющей утреннего бутерброда. В битве за пользу люди поделились на два лагеря: одни выступают за сливочное масло, другие отрицают его пользу, выбирая маргарин. Для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос, нужно разобраться.

Информация о пользе сливочного масла и маргарина была опубликована на сайте Womens Нealth.

Немного о сливочном масле

Экспертам сложно дать однозначный ответ. Масло само по себе не является плохим продуктом – все зависит от того, с чем его сравнивать. Если, например, жарить пищу на сливочном и на оливковом масле, то больше пользы будет все же от первого.

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Но если говорить о бутерброде с маслом, то здесь совсем другая ситуация и лучше поискать более полезные альтернативы. Дело в том, что масло содержит в себе большое количество насыщенных жирных кислот, которые существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают холестерин.

Немного о маргарине

Еще когда-то маргарин производили путем смешивания воды, молока и жира говядины. К счастью, времена изменились и чаще всего для приготовления высококачественного маргарина используют технологию этерификации масел. Она помогает получить продукт идеальной текстуры – маргарин в результате сочетает в себе преимущественно растительные масла, которые не влияют на здоровье. Также благодаря этерификации не образуются насыщенные жирные кислоты, что не менее важно.

Сливочное масло vs маргарин: вердикт

Если говорить в общем, то как сливочное масло, так и маргарин могут отыскать свое место в рационе. Главное – соблюдать меру. Говоря о пользе, то маргарин, изготовленный путем этерификации, однозначно полезен.

Текст проверила врач Анна Бродская.

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