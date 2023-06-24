Сливочный десерт без теста и выпекания: понадобится всего 4 компонента
Летом всегда хочется лёгких десертов без теста и жирных кремов. Поэтому идеальным вариантом будет сделать такой сливочный мус. Массу нужно просто вылить в стакан и поставить в холодильник.
Идея приготовления сливочного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Вкус выходит очень нежным.
Ингредиенты:
- 500 г сметаны от 15%
- 100 г сахарной пудры (можно больше/меньше)
- 10-15 г какао
- 9 г желатина + 50 г воды
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем для набухания.
2. Сметану, сахарную пудру и ваниль взбиваем миксером 2-3 минуты.
3. Разделить массу на две части.
4. К первой добавить какао и взбить еще 2 минуты.
5. Желатин растопить в микроволновке 10-20 секунд и перемешать, чтобы не было крупинок.
6. Разлить его поровну в каждую массу и взбить еще по 1-2 минуты до однородности.
7. Выкладываем по 1 ст.л. ложке шоколадной и сметанной массы в стаканы и оставляем в холодильнике до полного застывания (можно на ночь).
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