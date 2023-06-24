Летом всегда хочется лёгких десертов без теста и жирных кремов. Поэтому идеальным вариантом будет сделать такой сливочный мус. Массу нужно просто вылить в стакан и поставить в холодильник.

Идея приготовления сливочного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Вкус выходит очень нежным.

Ингредиенты:

500 г сметаны от 15%

100 г сахарной пудры (можно больше/меньше)

Видео дня

10-15 г какао

9 г желатина + 50 г воды

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем для набухания.

2. Сметану, сахарную пудру и ваниль взбиваем миксером 2-3 минуты.

3. Разделить массу на две части.

4. К первой добавить какао и взбить еще 2 минуты.

5. Желатин растопить в микроволновке 10-20 секунд и перемешать, чтобы не было крупинок.

6. Разлить его поровну в каждую массу и взбить еще по 1-2 минуты до однородности.

7. Выкладываем по 1 ст.л. ложке шоколадной и сметанной массы в стаканы и оставляем в холодильнике до полного застывания (можно на ночь).

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: