Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту
Прохладное мороженое – десерт не совсем для зимнего периода. Но если очень хочется – можно сделать крем-брюле. В его основе сливочная масса, которая просто тает во рту. А сверху – аппетитная хрустящая корочка.
Идея приготовления сливочного крем-брюле с корочкой опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Чтобы образовалась корочка – вам понадобится горелка.
Ингредиенты:
- сливки – 500 мл. 33%
- экстракт ванили
- сахар в сливки – 1 ст.л.
- яйца 4 шт (требуются только желтки)
- сахар в желтки – 85 г
- сахар для корочки
Способ приготовления:
1. После первого подогрева сливок дать им постоять 15 минут под пленкой.
2. Второй раз подогреть сливки до кипения (только до первых пузырьков).
3. Сразу снять с огня (в первый раз делать так же), обязательно помешивать.
4. Выпекать 25 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.
5. После выпечки оставить на 3 часа отдыхать для стабилизации десерта.
6. Затем сверху нужно насыпать сахар и немного прижечь его горелкой, чтобы образовалась корочка.
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