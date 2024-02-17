Прохладное мороженое – десерт не совсем для зимнего периода. Но если очень хочется – можно сделать крем-брюле. В его основе сливочная масса, которая просто тает во рту. А сверху – аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления сливочного крем-брюле с корочкой опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Чтобы образовалась корочка – вам понадобится горелка.

Ингредиенты:

сливки – 500 мл. 33%

экстракт ванили

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сахар в сливки – 1 ст.л.

яйца 4 шт (требуются только желтки)

сахар в желтки – 85 г

сахар для корочки

Способ приготовления:

1. После первого подогрева сливок дать им постоять 15 минут под пленкой.

2. Второй раз подогреть сливки до кипения (только до первых пузырьков).

3. Сразу снять с огня (в первый раз делать так же), обязательно помешивать.

4. Выпекать 25 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.

5. После выпечки оставить на 3 часа отдыхать для стабилизации десерта.

6. Затем сверху нужно насыпать сахар и немного прижечь его горелкой, чтобы образовалась корочка.

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