Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
204
Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

Прохладное мороженое – десерт не совсем для зимнего периода. Но если очень хочется – можно сделать крем-брюле. В его основе сливочная масса, которая просто тает во рту. А сверху – аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления сливочного крем-брюле с корочкой опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Чтобы образовалась корочка – вам понадобится горелка.

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • сливки – 500 мл. 33%
  • экстракт ванили
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  • сахар в сливки – 1 ст.л.
  • яйца 4 шт (требуются только желтки)
  • сахар в желтки – 85 г
  • сахар для корочки

Способ приготовления:

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

1. После первого подогрева сливок дать им постоять 15 минут под пленкой.

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

2. Второй раз подогреть сливки до кипения (только до первых пузырьков).

3. Сразу снять с огня (в первый раз делать так же), обязательно помешивать.

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

4. Выпекать 25 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

5. После выпечки оставить на 3 часа отдыхать для стабилизации десерта.

6. Затем сверху нужно насыпать сахар и немного прижечь его горелкой, чтобы образовалась корочка.

Сливочный крем-брюле вместо мороженого: просто тает во рту

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