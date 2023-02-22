Супы – это наилучшее блюдо для легкого, быстрого и вкусного обеда. Зимой супы лучше всего готовить более сытными, для этого можно использовать рыбу, мясо, сезонные овощи, а также обязательно специи.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного супа с лососем, картофелем и сливочным сыром, который был опубликован в кулинарном блоге Jemmsoul в Instagram.

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Ингредиенты:

Лосось – 300 г

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук порей – 1 шт.

Сливочный сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте средними кубиками, натрите морковь, лук порежьте кольцами.

2. Лосось нарежьте средними кусочками.

3. Обжарьте на оливковом масле лук и морковь до золотистости.

4. Картошку варите до готовности, добавьте рыбу, лук и морковь и сливочный сыр.

5. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

6. Варите суп на маленьком огне еще примерно 15 минут и можно подавать.

При желании присыпьте суп зеленью!

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