Сливочный суп с лососем для быстрого обеда: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт супа

Супы – это наилучшее блюдо для легкого, быстрого и вкусного обеда. Зимой супы лучше всего готовить более сытными, для этого можно использовать рыбу, мясо, сезонные овощи, а также обязательно специи.

Куриный суп

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного супа с лососем, картофелем и сливочным сыром, который был опубликован в кулинарном блоге Jemmsoul в Instagram.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Лосось – 300 г
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук порей – 1 шт.
  • Сливочный сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте средними кубиками, натрите морковь, лук порежьте кольцами.

Картофель для приготовления супа

2. Лосось нарежьте средними кусочками.

Лосось для супа

3. Обжарьте на оливковом масле лук и морковь до золотистости.

Морковь и лук

4. Картошку варите до готовности, добавьте рыбу, лук и морковь и сливочный сыр.

Приготовление супа

5. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

6. Варите суп на маленьком огне еще примерно 15 минут и можно подавать.

Готовый суп

При желании присыпьте суп зеленью!

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