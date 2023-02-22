Сливочный суп с лососем для быстрого обеда: простой рецепт
Супы – это наилучшее блюдо для легкого, быстрого и вкусного обеда. Зимой супы лучше всего готовить более сытными, для этого можно использовать рыбу, мясо, сезонные овощи, а также обязательно специи.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного супа с лососем, картофелем и сливочным сыром, который был опубликован в кулинарном блоге Jemmsoul в Instagram.
Ингредиенты:
- Лосось – 300 г
- Картофель – 5 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук порей – 1 шт.
- Сливочный сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте средними кубиками, натрите морковь, лук порежьте кольцами.
2. Лосось нарежьте средними кусочками.
3. Обжарьте на оливковом масле лук и морковь до золотистости.
4. Картошку варите до готовности, добавьте рыбу, лук и морковь и сливочный сыр.
5. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
6. Варите суп на маленьком огне еще примерно 15 минут и можно подавать.
При желании присыпьте суп зеленью!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: