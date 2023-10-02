Ткемали – пикантный сливовый соус, который готовят именно в осенний период. Он обладает кисло-сладким вкусом и приятной пикантностью. Будет отличным дополнением к сочному мясу, рыбе и другим вкусным закускам.

Идея приготовления пикантного соуса "Ткемали" из слив опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Его можно законсервировать на зиму.

Ингредиенты:

сливки – 2 кг

чеснок – 6-7 головок

карри – 16 г

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соль – 2 ст.л. без горки

сахар – 9-12 ст.л. (зависит от того, как сладки сливы)

красный острый перец – 2 средних

Способ приготовления:

1. Сливки моем, отделяем от косточки.

2. Чеснок чистим, а от перца отрезаем хвостики.

3. Все это перемалываем на мясорубку.

4. Ставим вариться на маленьком огне.

5. Приблизительно через 40 минут добавляем соль, сахар и карри.

6. Варим еще 20 минут и выключаем. Можно консервировать на зиму.

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