Сливовой соус "Ткемали" с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
312
Сливовой соус 'Ткемали' с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

Ткемали – пикантный сливовый соус, который готовят именно в осенний период. Он обладает кисло-сладким вкусом и приятной пикантностью. Будет отличным дополнением к сочному мясу, рыбе и другим вкусным закускам.

Идея приготовления пикантного соуса "Ткемали" из слив опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Его можно законсервировать на зиму.

Сливовой соус ''Ткемали'' с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

Ингредиенты:

  • сливки – 2 кг
  • чеснок – 6-7 головок
  • карри – 16 г
Видео дня
  • соль – 2 ст.л. без горки
  • сахар – 9-12 ст.л. (зависит от того, как сладки сливы)
  • красный острый перец – 2 средних

Способ приготовления:

Сливовой соус ''Ткемали'' с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

1. Сливки моем, отделяем от косточки.

2. Чеснок чистим, а от перца отрезаем хвостики.

Сливовой соус ''Ткемали'' с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

3. Все это перемалываем на мясорубку.

4. Ставим вариться на маленьком огне.

 

5. Приблизительно через 40 минут добавляем соль, сахар и карри.

6. Варим еще 20 минут и выключаем. Можно консервировать на зиму.

Сливовой соус ''Ткемали'' с чесноком и острым перцем: оригинальный рецепт популярного соуса

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты