Из слив можно закрыть не просто компот на зиму, но и приготовить вкусный десерт в шоколаде. Такая закрутка отлично сохраняется, как и остальную консервацию. А для того, чтобы сделать такой вкусник, вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

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Идея приготовления слив в шоколаде на зиму опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Со слив нужно удалить косточки.

Ингредиенты:

слива – 2 кг.

сахар – 1 кг.

какао – 5 ст.л.

ванильный сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сливы помыть, просушить, удалить косточки.

2. Засыпать половиной сахара.

3. Оставить на 4 часа.

4. Всыпать сахар, поставить на маленький огонь.

5. Дождаться, пока разойдется сахар, всыпать какао.

6. Варить час на маленьком огне, периодически помешивая.

7. За 10 минут до готовности добавить ванильный сахар.

8. Разлить горячим по стерильным банкам.

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