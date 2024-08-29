Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

Из слив можно закрыть не просто компот на зиму, но и приготовить вкусный десерт в шоколаде. Такая закрутка отлично сохраняется, как и остальную консервацию. А для того, чтобы сделать такой вкусник, вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

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Идея приготовления слив в шоколаде на зиму опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Со слив нужно удалить косточки.

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

Ингредиенты:

  • слива – 2 кг.
  • сахар – 1 кг.
  • какао – 5 ст.л.
  • ванильный сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

1. Сливы помыть, просушить, удалить косточки.

2. Засыпать половиной сахара.

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

3. Оставить на 4 часа.

4. Всыпать сахар, поставить на маленький огонь.

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

5. Дождаться, пока разойдется сахар, всыпать какао.

6. Варить час на маленьком огне, периодически помешивая.

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

7. За 10 минут до готовности добавить ванильный сахар.

Сливы в шоколаде на зиму: как приготовить вкусную заготовку

8. Разлить горячим по стерильным банкам.

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