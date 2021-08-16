Слоеное тесто за 15 минут – главные секреты приготовления

Слоеное тесто часто используют для приготовления самсы, пирожков, булок, круассанов, а также пиццы и пирогов. Безусловно намного проще – купить готовое тесто, но лучше всего попытаться его приготовить дома самостоятельно.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом идеального слоеного теста всего за 15 минут, которое станет прекрасной основой для многих блюд.

Секреты удачного слоеного теста:

Ледяная вода Качественное сливочное масло Уксус

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Вода – 300 мл

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 1 шт.

Уксус – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Воду возьмите ледяную, добавьте яйцо, соль, уксус, все тщательно перемешайте и добавьте просеянную муку, руками хорошо замесите тесто. Выложите тесто на стол присыпанной мукой, разделите на две части. Первую часть раскатайте как можно тоньше – около 3-5 мм. Полученный пласт смажьте хорошо сливочным маслом. Второй пласт раскатайте также очень тонко, выложите на первый и также смажьте сливочным маслом, сверните в рулет, а его в улитку. Заверните ее в пищевую пленку и отправьте на 15 минут в морозилку. По истечению времени – достаньте ее и хорошо приплюсните, чтобы получился круглый пласт, пройдитесь скалкой, сложите конвертом и разрежьте.

Готовое тесто можно использовать сразу для приготовления, а также заморозить.

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