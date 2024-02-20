Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

С самого детства трубочки, наполненные кремом, были самым любимым десертом миллионов людей.

Предлагаем вам сегодня вспомнить рецепт этого удивительного десерта, и добавить к нему нотку современности. Именно так поступила фудблогер с ником karinafisenkova. В Instagram она предложила сделать трубочки и использовать для начинки сырно-сливочный крем.

Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых
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Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 900 гр
  • Желток – 1 шт
  • Сливки 33-36% – 400 мл
  • Крем-сыр– 300 гр
  • Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Готовое слоеное тесто размораживаем на нарезаем на полоски примерно по 1 см шириной.

2. Формируем трубочки с помощью специального конусного инструмента.

Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

3. Трубочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.

Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

4. Пока трубочки еще горячие, вытаскиваем конусный инструмент.

5. Сливки взбиваем вместе с сахарной пудрой, добавляем крем-сыр и еще раз взбиваем. Крем готов. Выкладываем его в кондитерский мешочек.

Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

6. Начиняем уже холодные трубочки начинкой, присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых

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