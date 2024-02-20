Слоеные трубочки с творожно-сливочным кремом: быстрый рецепт для ленивых
С самого детства трубочки, наполненные кремом, были самым любимым десертом миллионов людей.
Предлагаем вам сегодня вспомнить рецепт этого удивительного десерта, и добавить к нему нотку современности. Именно так поступила фудблогер с ником karinafisenkova. В Instagram она предложила сделать трубочки и использовать для начинки сырно-сливочный крем.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 900 гр
- Желток – 1 шт
- Сливки 33-36% – 400 мл
- Крем-сыр– 300 гр
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1. Готовое слоеное тесто размораживаем на нарезаем на полоски примерно по 1 см шириной.
2. Формируем трубочки с помощью специального конусного инструмента.
3. Трубочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.
4. Пока трубочки еще горячие, вытаскиваем конусный инструмент.
5. Сливки взбиваем вместе с сахарной пудрой, добавляем крем-сыр и еще раз взбиваем. Крем готов. Выкладываем его в кондитерский мешочек.
6. Начиняем уже холодные трубочки начинкой, присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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