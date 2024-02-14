Слоеный торт с яблоками: как приготовить легкий и вкусный десерт к чаю
Приготовленный собственноручно слоеный торт с яблоками станет отличным дополнением к завтраку или домашним посиделкам за чашкой чая.
Фудблогер с ником receptuk.ua в своем Instagram опубликовала рецепт этого замечательного торта. Она заметила, что готовить его можно не только на каждый день, но и на праздники.
Ингредиенты для лепешек
- Мука – 650 гр
- Сливочное масло или маргарин – 500 гр
- Уксус – 1 ст.л.
- Желтки – 4 шт
- Сметана – 200 гр
Ингредиенты для яблочной начинки
- Яблоки – 1,5 кг
- Сахар – 150 гр
- Вода – 1 л
Ингредиенты для крема
- Молоко – 750 мл
- Кукурузный крахмал – 3 ст.л.
- Сливочное масло – 300 гр
- Сахарная пудра – 100-150 гр
Способ приготовления коржей
1.Муку смешиваем с маслом и перетираем в крошку.
2. Добавляем желтки, сметану и быстро замешиваем тесто.
3. Добавляем уксус и оставляем тесто минимум на 5 часов, лучше на ночь.
4. Раскатываем тесто, прокалываем вилкой и выпекаем коржи до готовности при температуре 180 градусов. Должно получиться семь коржей, размером 20/30см.
Способ приготовления яблочной начинки
1.Яблоки нарезаем кольцами.
2. В воду добавляем сахар и варим сироп.
3. Окунаем в него яблоки и провариваем до мягкости фрукта.
4. Сливаем сироп и даем яблокам полностью остыть.
Способ приготовления крема
1. В 100 мл молока разводим крахмал.
2. Оставшееся молоко ставим на огонь. Когда закипит – вливаем молоко с крахмалом.
3. Варим постоянно помешивая до загустения.
4. Накрываем пищевой пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры.
5. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой.
6. Масло с пудрой добавляем по 1 ложке в крем и взбиваем до пышной массы.
7. Переходим к сборке торта. Делаем это по следующей схеме: корж, потом крем, потом яблоки, потом корж и т.д. до окончания ингредиентов.
8. Отправляем в холодильник на несколько часов.
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