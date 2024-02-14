Приготовленный собственноручно слоеный торт с яблоками станет отличным дополнением к завтраку или домашним посиделкам за чашкой чая.

Фудблогер с ником receptuk.ua в своем Instagram опубликовала рецепт этого замечательного торта. Она заметила, что готовить его можно не только на каждый день, но и на праздники.

Ингредиенты для лепешек

Мука – 650 гр

Сливочное масло или маргарин – 500 гр

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Уксус – 1 ст.л.

Желтки – 4 шт

Сметана – 200 гр

Ингредиенты для яблочной начинки

Яблоки – 1,5 кг

Сахар – 150 гр

Вода – 1 л

Ингредиенты для крема

Молоко – 750 мл

Кукурузный крахмал – 3 ст.л.

Сливочное масло – 300 гр

Сахарная пудра – 100-150 гр

Способ приготовления коржей

1.Муку смешиваем с маслом и перетираем в крошку.

2. Добавляем желтки, сметану и быстро замешиваем тесто.

3. Добавляем уксус и оставляем тесто минимум на 5 часов, лучше на ночь.

4. Раскатываем тесто, прокалываем вилкой и выпекаем коржи до готовности при температуре 180 градусов. Должно получиться семь коржей, размером 20/30см.

Способ приготовления яблочной начинки

1.Яблоки нарезаем кольцами.

2. В воду добавляем сахар и варим сироп.

3. Окунаем в него яблоки и провариваем до мягкости фрукта.

4. Сливаем сироп и даем яблокам полностью остыть.

Способ приготовления крема

1. В 100 мл молока разводим крахмал.

2. Оставшееся молоко ставим на огонь. Когда закипит – вливаем молоко с крахмалом.

3. Варим постоянно помешивая до загустения.

4. Накрываем пищевой пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры.

5. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой.

6. Масло с пудрой добавляем по 1 ложке в крем и взбиваем до пышной массы.

7. Переходим к сборке торта. Делаем это по следующей схеме: корж, потом крем, потом яблоки, потом корж и т.д. до окончания ингредиентов.

8. Отправляем в холодильник на несколько часов.

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