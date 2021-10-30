Случаи, в которых нельзя использовать холодные яйца: испортят выпечку

Все знают, что яйца и сливочное масло перед выпечкой обязательно нужно охлаждать. Но сколько раз это ни указывают в рецептах, большинство хозяек все равно пренебрегают важным правилом, думая что ничего не случится.

Редакция FoodOboz расскажет, в каких случаях холодные яйца могут навредить выпечке. Опубликовано на сайте Food52.

Классические масляные торты и бисквиты

Обычно такие изделия обладают легкой и воздушной текстурой. Успех такой выпечки больше достигается на этапах замешивания. И для этого нужно, чтобы все ингредиенты были примерно одинаковой температуры. В противном случае – в процессе выпечки тесто может треснуть, расслоиться и в нем не будет достаточно влаги. А крошка в целом будет плотной и липкой.

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Шоколадные торты

Это в основном касается шоколадных тортов без муки и шоколадных конфет. В отличие от масляных, шоколадные более плотные и влажные по текстуре, а процесс замешивания не требует особого труда. Тем не менее, если желтки холодные, они заставляют шоколадно-масляную смесь остывать и загустевать гораздо быстрее. И пока вы подготовите все остальные ингредиенты, тесто станет густым, а в конечном итоге упадет.

Заварной крем

Здесь все просто: яйца комнатной температуры гораздо легче вступают в контакт с другими ингредиентами во время варки крема. В то время как холодные могут сворачиваться и заварной крем не сможет достаточно загустеть и будет напоминать масляную жидкость.

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