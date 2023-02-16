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Вкусный салат из капусты на каждый день за 10 минут: рецепт полезного блюда и заправки
Капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также домашних голубцов и супов. Для того, чтобы простой салат из капусты был вкусным, нужно приготовить для него удачный соус.
Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного, легкого салата из капусты и моркови с ароматным соусом.
Ингредиенты:
- капуста (фиолетовая или обычная) – 1 кг
- морковь – 300 г
Соус:
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- уксус – 2 ст. л.
- майонез или сметана – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, морковь натрите на терке. Переложите в миску, хорошо помните руками.
2. Соус: в сметану добавьте горчицу, уксус, соль, перец и хорошо перемешайте.
3. Заправьте салат соусом, перемешайте – и можно есть.
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