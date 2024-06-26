Смородиновое варенье, как желе: рассказываем, как правильно приготовить
Ягоды смородины – не только очень полезные, но и очень вкусные, в них очень много витамина С. Их них можно готовить вкусные десерты, например мороженое, варенье, а также добавлять в пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного смородинового варенья, которое будет очень густым и ароматным.
Ингредиенты:
- 1 кг черной смородины
- 1 ст. воды
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
1. Смородину помойте и переложите в кастрюлю.
2. Добавьте воду и половину сахара, доведите до кипения. Варите 5 минут на сильном огне постоянно помешивая.
3. Затем снимите с огня, всыпьте вторую половину сахара, тщательно перемешайте, чтобы сахар растаял.
4. Разлейте варенье по стерильным банкам и герметично закройте.
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