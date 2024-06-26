Смородиновое варенье, как желе: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Смородиновое варенье

Ягоды смородины – не только очень полезные, но и очень вкусные, в них очень много витамина С. Их них можно готовить вкусные десерты, например мороженое, варенье, а также добавлять в пироги. 

Чем полезна смородина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного смородинового варенья, которое будет очень густым и ароматным.  

Рецепт варенья

Ингредиенты: 

  • 1 кг черной смородины
  • 1 ст. воды
  • 1 кг сахара

Способ приготовления: 

1. Смородину помойте и переложите в кастрюлю.

Ягоды с сахаром

2. Добавьте воду и половину сахара, доведите до кипения. Варите 5 минут на сильном огне постоянно помешивая.

Приготовление варенья

3. Затем снимите с огня, всыпьте вторую половину сахара, тщательно перемешайте, чтобы сахар растаял.

Как правильно готовить варенье

4. Разлейте варенье по стерильным банкам и герметично закройте. 

Готовое варенье

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