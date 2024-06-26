Смородиновое варенье

Ягоды смородины – не только очень полезные, но и очень вкусные, в них очень много витамина С. Их них можно готовить вкусные десерты, например мороженое, варенье, а также добавлять в пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного смородинового варенья, которое будет очень густым и ароматным.

Ингредиенты:

1 кг черной смородины

1 ст. воды

1 кг сахара

Способ приготовления:

1. Смородину помойте и переложите в кастрюлю.

2. Добавьте воду и половину сахара, доведите до кипения. Варите 5 минут на сильном огне постоянно помешивая.

3. Затем снимите с огня, всыпьте вторую половину сахара, тщательно перемешайте, чтобы сахар растаял.

4. Разлейте варенье по стерильным банкам и герметично закройте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: