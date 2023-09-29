"Сморщенный" пирог без теста с инжиром и камамбером: рецепт оригинального и легкого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Осень – сезон очень вкусного и полезного инжира, в котором есть фермент фицин, который разжижает кровь и нормализует сердцебиение, а еще фрукт богат калием, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфарктов, инсультов и варикоза. Специалисты рекомендуют есть инжир в сыром виде, так он будет наиболее полезным. Еще его можно добавлять в выпечку, торты, делать джем и сушить. Но, стоит знать, что по мнению экспертов, безопасная для здоровья норма как свежего, так и сушеного инжира – не более 2-3 плодов в сутки

Вкусный пирог из теста фило и инжира

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из теста фило, инжира и сыра, который получится очень легким и нежным.

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • тесто фило – 6 листов
  • яйца – 2 шт. 
  • сливки 30% – 300 г
  • камамбер 
  • инжир – 5 шт. 
  • розмарин, тимьян 
  • соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Выложите тесто фило в форму. 

Тесто фило для приготовления пирога

2. Выложите сыр и инжир порезанный кусочками. 

Инжир для блюда

3. Залейте заливкой из яиц со сливками, солью и перцем. 

Заливка для пирога

4. Посыпьте травами и запекайте 40-45 минут при 180 С до золотистой корочки. 

Сколько выпекать пирог

Пирог достанете и дайте ему немного остыть, так начинка "схватится".

Готовый пирог

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