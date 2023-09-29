"Сморщенный" пирог без теста с инжиром и камамбером: рецепт оригинального и легкого десерта
Осень – сезон очень вкусного и полезного инжира, в котором есть фермент фицин, который разжижает кровь и нормализует сердцебиение, а еще фрукт богат калием, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфарктов, инсультов и варикоза. Специалисты рекомендуют есть инжир в сыром виде, так он будет наиболее полезным. Еще его можно добавлять в выпечку, торты, делать джем и сушить. Но, стоит знать, что по мнению экспертов, безопасная для здоровья норма как свежего, так и сушеного инжира – не более 2-3 плодов в сутки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из теста фило, инжира и сыра, который получится очень легким и нежным.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов
- яйца – 2 шт.
- сливки 30% – 300 г
- камамбер
- инжир – 5 шт.
- розмарин, тимьян
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Выложите тесто фило в форму.
2. Выложите сыр и инжир порезанный кусочками.
3. Залейте заливкой из яиц со сливками, солью и перцем.
4. Посыпьте травами и запекайте 40-45 минут при 180 С до золотистой корочки.
Пирог достанете и дайте ему немного остыть, так начинка "схватится".
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