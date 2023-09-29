Осень – сезон очень вкусного и полезного инжира, в котором есть фермент фицин, который разжижает кровь и нормализует сердцебиение, а еще фрукт богат калием, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфарктов, инсультов и варикоза. Специалисты рекомендуют есть инжир в сыром виде, так он будет наиболее полезным. Еще его можно добавлять в выпечку, торты, делать джем и сушить. Но, стоит знать, что по мнению экспертов, безопасная для здоровья норма как свежего, так и сушеного инжира – не более 2-3 плодов в сутки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из теста фило, инжира и сыра, который получится очень легким и нежным.

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Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов

яйца – 2 шт.

сливки 30% – 300 г

камамбер

инжир – 5 шт.

розмарин, тимьян

соль, перец

Способ приготовления:

1. Выложите тесто фило в форму.

2. Выложите сыр и инжир порезанный кусочками.

3. Залейте заливкой из яиц со сливками, солью и перцем.

4. Посыпьте травами и запекайте 40-45 минут при 180 С до золотистой корочки.

Пирог достанете и дайте ему немного остыть, так начинка "схватится".

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