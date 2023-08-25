Снимают стресс и улучшают память: названы три самых полезных смузи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
501
Снимают стресс и улучшают память: названы три самых полезных смузи

Смузи – полезный напиток, который готовится на основе разнообразных фруктов и ягод. Обычно его употребляют на перекус. Однако, правильно соединив ингредиенты, напиток будет иметь поразительное действие: способен снимать стресс, повышать настроение и общую производительность.

Диетолог Наталья Самойленко (samoylenko_diet) на своей странице в Instagram поделилась тремя рецептами полезных и питательных смузи.

Названы три самых полезных смузи

Смузи 1 – снимает стресс, раздражительность и восстанавливает нервную систему

Ингредиенты:

Видео дня
  • грейпфрут
  • фундук
  • шпинат
  • банан

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

Смузи из банана, шпината и грейпфрута

Смузи 2 – поднимает общий тонус организма и работоспособность

Ингредиенты:

  • морковь
  • сельдерей
  • семена льна

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

Смузи из моркови и сельдерея

Смузи 3 – улучшает память и мозговую деятельность

Ингредиенты:

  • абрикосы
  • яблоко
  • семена кунжута
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

Смузи из абрикосов и яблок

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты