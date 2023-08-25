Снимают стресс и улучшают память: названы три самых полезных смузи
Смузи – полезный напиток, который готовится на основе разнообразных фруктов и ягод. Обычно его употребляют на перекус. Однако, правильно соединив ингредиенты, напиток будет иметь поразительное действие: способен снимать стресс, повышать настроение и общую производительность.
Диетолог Наталья Самойленко (samoylenko_diet) на своей странице в Instagram поделилась тремя рецептами полезных и питательных смузи.
Смузи 1 – снимает стресс, раздражительность и восстанавливает нервную систему
Ингредиенты:
- грейпфрут
- фундук
- шпинат
- банан
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.
Смузи 2 – поднимает общий тонус организма и работоспособность
Ингредиенты:
- морковь
- сельдерей
- семена льна
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.
Смузи 3 – улучшает память и мозговую деятельность
Ингредиенты:
- абрикосы
- яблоко
- семена кунжута
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.
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