Названы три самых полезных смузи

Смузи – полезный напиток, который готовится на основе разнообразных фруктов и ягод. Обычно его употребляют на перекус. Однако, правильно соединив ингредиенты, напиток будет иметь поразительное действие: способен снимать стресс, повышать настроение и общую производительность.

Диетолог Наталья Самойленко (samoylenko_diet) на своей странице в Instagram поделилась тремя рецептами полезных и питательных смузи.

Смузи 1 – снимает стресс, раздражительность и восстанавливает нервную систему

Ингредиенты:

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грейпфрут

фундук

шпинат

банан

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

Смузи 2 – поднимает общий тонус организма и работоспособность

Ингредиенты:

морковь

сельдерей

семена льна

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

Смузи 3 – улучшает память и мозговую деятельность

Ингредиенты:

абрикосы

яблоко

семена кунжута

грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты просто нужно взбить в блендере.

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